Recuperan el cadáver de un hombre en una zona rocosa entre Ondarroa y Lekeitio (Bizkaia)

BILBAO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Recursos de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, apoyados por Salvamento Marítimo y Cruz Roja, han procedido a primera hora de la tarde de este martes a recuperar el cuerpo sin vida de un hombre, que se encontraba flotando en aguas costeras entre Ondarroa y Lekeitio (Bizkaia).

Debido a su estado, el cadáver no ha podido ser identificado, si bien podría tratarse del pescador de 82 años desaparecido el pasado martes en Mendexa, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El cadáver ha sido avistado alrededor de las doce y media de este mediodía en una zona de rocas situada entre Ondarroa y Lekeitio por una patrullera de la Guardia Civil, y podría pertenecer al pescador de 82 años de edad cuyas labores de búsqueda se habían iniciado el martes de la pasada semana, tras alertar sus familiares de su desaparición en Mendexa.

El Técnico de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco responsable del dispositivo establecido ha movilizado al lugar, entre otros recursos, un helicóptero de la Ertzaintza junto a efectivos de la U.V.R acuática y de montaña, que han recuperado finalmente el cuerpo sin vida de la víctima.

Una vez rescatado, el cadáver ha sido trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja en el puerto de Ondarroa. Debido a su estado, no ha sido posible todavía su identificación, por lo que será el equipo forense del Instituto Vasco de Medicina Legal el encargado de determinar su identidad.