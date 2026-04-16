La red de garbigunes forales de Álava gestiona un total de 2.345 toneladas de residuos en 2025

Garbigune de Álava - DFA

VITORIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La red de garbigunes forales de Álava registró un total de 33.735 personas usuarias durante el año 2025, lo que supone un incremento del 15% respecto al año anterior, y gestionó 2.345.542 toneladas de residuos, un 14% más que en 2024, unos datos que "confirman la creciente concienciación de la población alavesa y la utilidad de estas infraestructuras, especialmente en el ámbito rural, donde se han convertido en un valioso recurso para la gestión de los residuos de su ciudadanía".

Así lo ha remarcado la diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, quien ha destacado que la red foral de garbigunes del Territorio es "un servicio público esencial para la correcta gestión de residuos y la sensibilización ambiental de la ciudadanía".

Los datos recogidos en el informe de resultados de 2025 ponen de manifiesto tanto el incremento de uso de estas instalaciones como el impacto positivo de los talleres y de las Casetas de Segunda Vida. El informe subraya que los garbigunes son espacios de recogida selectiva y también "lugares de encuentro, aprendizaje y concienciación, alineados con los principios de la economía circular y las denominadas cinco erres: reducir, reutilizar, reparar, recuperar y reciclar".

Uno de los elementos más destacados del balance anual es la actividad de las Casetas de Segunda Vida, destinadas a la reutilización de objetos en buen estado procedentes de los hogares. El pasado año, un total de 5.969 personas usuarias participaron en estos espacios, lo que representa el 18% del total de las personas usuarias de estas infraestructuras.

En conjunto, se gestionaron 52.602 kilos de objetos reutilizables recibidos, de los cuales 46.103 kilos fueron entregados para una segunda vida, con incrementos del 43% en los materiales recibidos y del 29% en los entregados. En total, más de 52 toneladas de materiales entre los que destacan textiles, juguetes, pequeños muebles, aparatos eléctricos, bicicletas o artículos infantiles que "evitaron convertirse en residuos gracias a su reutilización", ha remarcado Zárate.

TALLERES DE REPARACIÓN

El informe pone especial atención en los ocho talleres de reparación de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos realizados a lo largo del pasado año en los garbigunes del Territorio. Mediante sesiones prácticas de tres horas las personas participantes aprendieron a reparar pequeños electrodomésticos junto a personal especializado.

"Estas iniciativas permiten reforzar la conciencia medioambiental fomentan el rechazo a la cultura del usar y tirar, luchar contra la obsolescencia programada y recuperar habilidades técnicas básicas, permitiendo arreglos sencillos de batidoras, tostadoras, aspiradoras, equipos de iluminación o sonido, entre otros", ha valorado la diputada.

"Desde la institución foral reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando iniciativas de educación ambiental, reutilización y reparación y estamos trabajando en la puesta en marcha de nuevos talleres de textiles y de restauración de muebles durante este año, ampliando así las oportunidades de participación y aprendizaje", ha explicado.

En esta línea de trabajo, se han programado dos talleres formativos. El primero, centrado en arreglos textiles, tendrá lugar el 18 de este mes en el garbigune de Campezo. El segundo se celebrará el 23 de mayo en el de Tuesta y estará dedicado a decoraciones textiles.

"La combinación de servicios de recogida selectiva, reutilización y formación convierte a los garbigunes en piezas clave para avanzar hacia un territorio más sostenible, responsable y comprometido con el cuidado del medio ambiente", ha enfatizado Zárate.