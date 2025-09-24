La Red Municipal de Bibliotecas de Vitoria-Gasteiz ofrece un total de 70 actividades de octubre a diciembre

La programación comprende clubes de lectura, charlas, talleres, monólogos, teatro y cuentacuentos, entre otras iniciativas

La Red de Bibliotecas municipales de Vitoria-Gasteiz ha presentado un nuevo programa de actividades culturales y de animación a la lectura para todos los públicos, con más de 70 iniciativas que tendrán lugar en las bibliotecas de los centros cívicos desde el próximo mes de octubre y hasta diciembre, para "estimular el pensamiento crítico y hacer reflexionar".

Así lo ha trasladado este miércoles en un comunicado la concejala de Educación, Sonia Díaz de Corcuera, quien ha señalado que la oferta busca "acercar a la ciudadanía a los espacios y servicios con los que cuenta la Red de Bibliotecas", además de "fomentar la adquisición y afianzamiento de los hábitos de lectura".

Entre la oferta de esta temporada hay actividades infantiles como el taller dirigido a niñas de entre 9 y 12 años para hablar de la menstruación de forma amena y divertida, además de cuentacuentos, conciertos, talleres de manualidades y teatro.

Entre las dirigidas a personas jóvenes y adultas, hay novedades como un taller para personas jóvenes sobre cultura japonesa, a través del manga o presentaciones de libros. Estas últimas serán de gran originalidad porque las habrá con recitales de poesía, acompañadas por el flamenco de la bailaora gasteiztarra 'La Pulga', así como una conferencia a cargo del neurólogo Dr. Goicoechea.

Otro de los habituales de esta oferta es el espacio para la literatura vasca 'Idazteaz beste', que vuelve con novedades. Mikel Ayerbe, profesor de la EHU, crítico literario y gran lector, ejerce de maestro de ceremonias en estos encuentros literarios que tienen formato de entrevista informal en euskera.

En esta ocasión, las citas serán en la biblioteca de El Pilar el 22 de octubre y el 19 de noviembre, a las 19.00 horas. La primera girará en torno las 'bandas literarias', es decir, los grupos de creación literaria colectiva. Para ello, se contará con miembros de dos de estas agrupaciones: Lubaki Banda y Beheko Banda.

Respecto a la sesión de noviembre, tratará las variadas formas y posibilidades que ofrece la novela, por ejemplo, las compuestas con poemas o por cuentos, a partir de la experiencia de Miren Agur Meabe e Unai Elorriaga.

Asimismo, entre los clubes de lectura habrá un cambio en el de 'Leer, pensar y compartir', dinamizado por el escritor y periodista gasteiztarra Juan Ibarrondo. Este club se traslada al Centro Cívico Arana debido a las obras de mejora energética del Centro Cívico Judimendi.

Esta actividad está dirigida a personas inquietas que les gusta la buena literatura, se leerán libros para pensar y entender el mundo actual y narraciones literarias con las que aprender disfrutando. Todo ello, más allá del 'best seller' al uso y reflexionando en común sobre temas sociales, actuales e intemporales, locales y universales, siempre en clave literaria.

Además de este club de lectura, la Red de Bibliotecas cuenta con otros seis clubes más, de los cuales uno es en euskera y dirigido a niñas y niños de 8 a 9 años y sus familias. Completan la oferta charlas, talleres diversos, microteatro, cata de literatura y chocolate o de queso Idiazabal, el monólogo 'El vasco-chino', del humorista Iñigo Salinero, conciertos de música, y un cuentacuentos para personas adultas.

Toda la información se encuentra disponible en la 'web' municipal y en los folletos de la temporada, por un lado, el dirigido al público infantil y familiar y, por el otro, el que se enfoca en las personas jóvenes y adultas.

TRUEQUE DE LIBROS

Por otra parte y con motivo de la conmemoración del 'Día de las Bibliotecas' (24 de octubre), los días 25 y 26 de octubre el Iradier Arena se llenará de libros y literatura una vez más, d emano del XV Mercado de Trueque de Libros.

Cualquier persona podrá intercambiar un máximo de cinco libros, comics o cuentos por otros que no haya leído para renovar la biblioteca de su hogar. Eso sí, únicamente se admitirán ediciones a partir del año 2000. Además de los ejemplares con los que acudan los asistentes, la Red de Bibliotecas aportará más de 5.000 libros para los trueques.

Además de los intercambios durante el fin de semana, se han organizado actividades, talleres infantiles, espectáculos y música en directo. Todo ello, el sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas, y el domingo, solo en horario de mañana.