Redeia restaurará poblaciones de gorgonias y estudiará la presencia de los cetáceos en el Golfo de Bizkaia

Participantes en el III Seminario Científico Bosque Marino de Redeia - REDEIA

BILBAO 30 Sep. (EUROA PRESS) -

Redeia va a impulsar dos proyectos en el Golfo de Bizkaia, uno que ayudará a restaurar las poblaciones de gorgonias -un tipo de coral- y otro que estudiar la presencia de mamíferos marinos y especies de peces de interés comercial.

Estas iniciativas se han dado a conocer en el marco del III Seminario Científico Bosque Marino que celebra Redeia este miércoles y jueves para analizar los retos y amenazas de los hábitats marinos y dar a conocer iniciativas que contribuyen a la protección y recuperación del océano.

Más de 120 expertos en conservación marina, representantes de las administraciones públicas, empresas, organizaciones ambientales y profesionales del sector pesquero han participado en esta cita.

El encuentro, que se celebra en el BBK Klima de la Reserva de Urdaibai, en Busturia (Bizkaia), está impulsado por Redeia, a través de su plataforma Bosque Marino, un proyecto de la compañía lanzado en 2024 para impulsar la conservación de ecosistemas marinos.

La jornada inaugural ha contado con la participación del delegado regional norte de Redeia, Antonio González, el director de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático del Gobierno Vasco, Adolfo Uriarte, y el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Busturia, Koldo Lekue.

Por su parte, el subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Fernando Magdaleno, ha impartido la ponencia inaugural sobre el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza en Ecosistemas Marinos, una herramienta que ha calificado de "clave" para cumplir con el Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea, cuyo objetivo es recuperar los hábitats degradados.

Además, la matriz de Red Eléctrica encargada de la operación y el transporte del sistema eléctrico español ha presentado los avances del Bosque Marino a lo largo de 2026.

PROYECTOS

En concreto, ha expuesto dos proyectos que se desarrollarán en el País Vasco. El primero de ellos, 'Mar de gorgonias', es una iniciativa para la restauración de arrecifes situados en el entorno de las interconexiones eléctricas que esta desarrollando Redeia entre Gatika (Bizkaia) y Francia, que comenzará, en este caso, en 2027, así como entre la Península y Ceuta, donde se han iniciado los primeros pasos durante el verano de 2026.

Además, en colaboración con Azti, se ha puesto en marcha 'Ecos del Océano', cuyo objetivo es estudiar la presencia de mamíferos marinos y especies de peces de interés comercial que "conviven en sintonía con la nueva interconexión entre Bizkaia y Francia".

"Entendemos que las infraestructuras y la conservación del medio marino deben avanzar de la mano. Los proyectos que presentamos en esta edición de Bosque Marino, como 'Mar de Gorgonias' y 'Ecos del Océano', reflejan nuestra apuesta por actuar sobre el terreno, apoyarnos en el mejor conocimiento científico y contribuir a la protección de la biodiversidad marina mediante iniciativas con vocación transformadora y de largo recorrido", ha manifestado la directora de Desarrollo Sostenible de Redeia, Laura Quintana.

Durante el primer día de seminario se ha debatido el papel de las áreas protegidas en la conservación marina de la mano de representantes de las administraciones públicas del Gobierno Vasco; del Govern de les Illes Balears; de la Junta de Andalucía y del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Igualmente, científicos del IMEDEA-UIB-CSIC, del CEAB-CSIC y del ICM-CSIC han presentado los proyectos científicos de conservación y gestión de ecosistemas marinos que desarrollan junto al Bosque Marino. Estas sesiones se han complementado con talleres participativos sobre divulgación ambiental y conservación.

La segunda jornada, que se celebra este jueves, pondrá el foco en la necesidad de la colaboración entre los distintos agentes para avanzar en la conservación del medio marino. Se analizará la importancia de la financiación de proyectos de restauración marina a través de ayudas europeas y estatales, como la del Programa Pleamar, que gestiona la Fundación Biodiversidad.

Entre las sesiones previstas destaca la mesa redonda "Infraestructuras marinas y conservación del medio marino: experiencias y aprendizajes" que contará con la participación de las administraciones ambientales.

El programa abordará también el papel del sector pesquero en la conservación marina y contará con un espacio para compartir proyectos e iniciativas como Marnoba, una plataforma de ciencia ciudadana impulsada por la Asociación Vertidos Cero que recopila información sobre las basuras marinas en las costas y mares.

Esta plataforma está incorporando los datos de recogida de basuras y de artes de pesca perdidas o abandonadas (APPAS) que acometen la asociación Oceánidas y la Asociación Hombre y Territorio en el Estrecho (Cádiz) gracias al impulso del Bosque Marino de Redeia.

El seminario se completará con sesiones de educación, formación y sensibilización ambiental y tendrá un espacio para la presentación de proyectos innovadores como 'Protect Posidonia' de Team Rafa, el barco museo ecoactivo Mater, la iniciativa 'Love the Mediterranean', el proyecto Mares Circulares con Plástic Preciós La Safor y el proyecto 'Blue Life Regeneration' de la Fundación Blue Life.