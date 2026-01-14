Regiones europeas visitan Bizkaia para conocer su modelo "de referencia" en la gestión de fondos comunitarios

BILBAO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes de regiones de Bélgica, Alemania y Polonia visitarán Bizkaia en el marco del proyecto impulsado por la Comisión Europea 'Mejora del acceso y el rendimiento regional en las iniciativas y fondos de la UE', con el objetivo de conocer "el modelo de cooperación institucional y el enfoque estratégico que han posicionado a Bizkaia como territorio de referencia en el ámbito de la financiación europea", ha informado la Diputación vizcaína.

Desde la institución foral han destacado que Bizkaia ha sido seleccionada, junto con Cataluña, como "territorio de referencia por su enfoque innovador y estratégico" en la gestión de fondos europeos, que "va más allá de los instrumentos tradicionales de cohesión" como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o el Fondo Social Europeo (FSE).

Según ha explicado, el interés de las regiones participantes se centra especialmente en las herramientas y mecanismos desarrollados en Bizkaia para apoyar a las administraciones públicas locales en el acceso a nuevas vías de financiación europea y en el diseño de proyectos competitivos.

En concreto, estas regiones son Valonia-Bruselas Internacional y Bruselas Internacional (Bélgica), la Cancillería de Estado de Turingia (Alemania) y la Oficina del Mariscal del Voivodato de Silesia (Polonia).

Sus representantes han mostrado "un especial interés" por la experiencia de la Oficina Europea de Orientación para las Autoridades Locales de Bizkaia, reconocida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como modelo de apoyo a los agentes del territorio.

La delegación, formada por una veintena de representantes públicos, participará durante varios días en "sesiones de trabajo y debates entre iguales a nivel directivo".

Están previstos encuentros con responsables de la Diputación de Bizkaia, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y otros municipios vizcaínos para analizar cuestiones estratégicas como los instrumentos financieros innovadores, los sistemas de seguimiento y evaluación de proyectos europeos, así como la preparación ante el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea.

"Esto permitirá compartir modelos de gobernanza y planificación que han consolidado a Bizkaia como un territorio de referencia en el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la financiación europea", ha resaltado la Diputación.

PROGRAMA

La visita, financiada a través del Instrumento de Apoyo Técnico (IA T) y desarrollada junto a la OCDE, comenzará el lunes con la recepción institucional en el Palacio Foral a la delegación por parte de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, acompañada por la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz.

Entre los principales contenidos del programa, habrá reuniones técnicas con personal de la Oficina Europea de Orientación para las Autoridades Locales de Bizkaia, centradas en los servicios de apoyo a entidades locales y en las herramientas para mejorar la absorción de fondos comunitarios.

También se llevarán a cabo sesiones de trabajo sobre estrategia y gobernanza de los fondos de la Unión Europea en Euskadi, incluida la preparación ante el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, y un encuentro con responsables del Ayuntamiento de Bilbao para abordar la organización municipal en el aprovechamiento de oportunidades de colaboración y financiación europea.

Asimismo, se ha organizado una mesa redonda con alcaldes de Sestao, Abanto-Zierbena e Ispaster, que compartirán su experiencia práctica en la captación de fondos europeos.

Este programa, ha subrayado la Diputación, "permitirá a la delegación conocer de manera directa el modelo de cooperación institucional y el enfoque estratégico que han posicionado a Bizkaia como territorio de referencia en el ámbito de la financiación europea".