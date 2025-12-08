Registrado un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Iruña de Oka (Álava)

Archivo - Imagen de Vitoria - AYUNTAMIENTO DE VITOROA-GASTEIZ - Archivo

BILBAO 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 4, con epicentro en Iruña de Oka /Nanclares (Álava) se ha registrado a las 00.10 horas de este lunes y se ha percibido en Vitoria-Gasteiz y en numerosos municipios del territorio,sin que consten daños a personas ni bienes, según ha informado el departamento de Seguridad.

El Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco ha registrado 143 llamadas relacionadas con el incidente, sobre todo, con los mensajes automáticos enviados por algunos sistemas operativos de algunos móviles.

Tras el terremoto, SOS Deiak indicaba que no se esperan réplicas y, si las hubiera, serían de menor magnitud e imperceptibles para la ciudadanía. También ha pedido, tranquilidad a la ciudadanía y seguir únicamente la información oficial.