Se registran 2.178 bodas en Euskadi en el tercer trimestre de 2025, un 5,2% menos respecto al mismo periodo de 2024

BILBAO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cifra de matrimonios en Euskadi durante el tercer trimestre de 2025 ascendió a 2.178, lo que supone un 5,2% menos que en el mismo trimestre del año anterior, cuando se alcanzaron los 2.297 enlaces, según datos del Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

Del total de uniones, 2.086 fueron matrimonios entre personas de distinto sexo, un 95,8%, y 92 se produjeron entre personas del mismo sexo (4,2%), de las que 57 han sido entre mujeres y 35 entre hombres.

Teniendo en cuenta el territorio histórico de inscripción, el número de matrimonios descendió en Álava a 321, lo que supone un 6,1% menos, mientras que en Bizkaia decreció a 973 bodas, un 2,7% menos. Frente a ello, en Gipuzkoa se observa un aumento interanual del 0,4%, con 766 bodas.

Un total de 118 parejas inscribieron el matrimonio fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que, por meses, destaca septiembre, periodo en el que se produjeron el 44,4% de los enlaces del trimestre.

En el período de julio a septiembre de 2025, el porcentaje de bodas civiles fue del 88,9%, porcentaje inferior en 0,1 puntos porcentuales al del mismo trimestre de 2024. El porcentaje de bodas religiosas, por lo tanto, fue del 11,1%.

En las 2.178 bodas del tercer trimestre de 2025 contrajeron matrimonio 2.111 mujeres y 2.060 hombres residentes en Euskadi. Fue su primer matrimonio para 1.755 esposos (85,2%), mientras que 14 viudos y 291 divorciados volvieron a contraer nupcias.

El porcentaje de primeros matrimonios de las mujeres fue superior al de los hombres, ya que las contrayentes solteras fueron 1.806 (85,6%), las viudas 10 y las divorciadas 295.

EDAD

Respecto a la edad, el 90,4% de los esposos y el 83,7% de las esposas tenían 30 o más años. En el mismo periodo de 2024, la proporción fue de 91,5% para los hombres y 83,9 % para las mujeres.

En los meses de julio, agosto y setiembre de 2025, el 10,5 % de los recién casados y el 10,4 % de las recién casadas tenía nacionalidad extranjera. Este porcentaje ha aumentado entre los hombres 1,9 puntos porcentuales y ha disminuido entre las mujeres en 1,7 respecto al mismo trimestre del año anterior.