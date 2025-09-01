Reincidentes, Biznaga, Bala y Sandré actuarán gratis en el festival de Hiriko Soinuak de Barakaldo

La séptima edición de la cita tendrá lugar en la Herriko plaza de Barakaldo los días 24 y 25 de octubre

El festival de Hiriko Soinuak de Barakaldo (Bizkaia), que tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre en Herriko Plaza, con acceso gratuito, contará en 2025 con Reincidentes, Biznaga, Bala y Sandré como nombres destacados.

La primera jornada estará encabezada por Biznaga y Bala y la segunda, por Reincidentes y Sandré. Les acompañarán los cuatro proyectos ganadores del concurso de Hiriko Soinuak 2025, que se darán a conocer tras la final del 27 de septiembre en el parque San Bizente de Barakaldo.

Reincidentes es "un referente del punk rock en castellano", según ha destacado el consistorio. Con casi cuatro décadas de trayectoria, este 2025 han lanzado 'Peligro', su nuevo disco. Formados en 1987 y con una veintena de discos publicados, la banda sevillana sigue utilizando su música como "vehículo poético, político y de búsqueda de justicia social", ha subrayado el ayuntamiento.

Siendo parte de una generación de músicos formados alrededor del punk, los madrileños Biznaga se han erigido como "uno de los más firmes candidatos a traspasar las siempre difíciles fronteras entre este género y el gran público", han apuntado desde el consistorio, para remarcar que, "de una manera muy personal, han conseguido perfeccionar, a base de melodía, discurso y actitud, una suerte de canción protesta contemporánea". En Barakaldo presentarán su último disco de estudio '¡Ahora!' (2024).

El dúo de las gallegas Bala combina sonidos que recuerdan al rock intenso de los 90, con influencias que van desde el grunge al stoner, pasando por el hardcore o el punk y con la contundencia de dos voces muy distintas. Cuentan con cuatro discos de estudio publicados, que les han llevado a actuar en giras en Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Australia y Colombia. Su último trabajo se llama 'Besta' (2024).

Por su parte, Rosa, Carles, Stefi y Marc emergieron en 2018 del underground barcelonés bajo el nombre de Sandré. Han publicado hasta la fecha 2 LPs y un EP y sus conciertos en salas cuelgan el cartel de 'No hay entradas'.

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Barakaldo, Jonathan Martín, ha dicho que están "muy contentos" con la programación de 2025 del festival de Hiriko Soinuak. "Quizás el punk sea el elemento en común de las cuatro bandas principales, pero hemos conseguido representar dicho estilo en sus vertientes clásicas, con la presencia de Reincidentes, y en otras más actuales, con grupos consolidados como Biznaga y Bala y proyectos más recientes como Sandré", ha explicado.

A su entender, es una propuesta que "puede gustar a personas de una horquilla de edad muy amplia y que, como en ediciones anteriores, va a ayudar a fomentar la hostelería y el comercio local".

Además, cree que va a suponer "una muy buena oportunidad para las bandas ganadoras del concurso de Hiriko Soinuak, ya que les va a permitir actuar ante un gran público, para aportar nuestro pequeño granito de arena a su camino hacia la profesionalización".