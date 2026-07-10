Renault, Rubí, Nuuk, El Mundo-Motor y Jesús María Herrera, galardonados con los premios Automoción-Acicae 2026

Entrega Acicae Premios Automoción - ACICE

BILBAO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renault Group, Rubí Automotive, Nuuk Mobility, El Mundo-Motor y Jesús María Herrera, recibieron este jueves los premios Automoción-Acicae 2026 que otorga el Cluster de Automoción del País Vasco para reconocer a personas, organizaciones y proyectos que destacan por su contribución al desarrollo, la competitividad y la transformación del sector de automoción.

Acicae-Cluster de Automoción del País Vasco celebró la entrega de la 20 edición de estos galardones en una cena oficial en el AIC-Automotive Intelligence Center, con la presencia de más de 160 representantes del sector de automoción, instituciones y agentes relacionados con el mismo.

En un comunicado, el Cluster ha destacado que esta edición ha tenido un "significado especialmente relevante" al coincidir con el vigésimo aniversario de los premios que, durante dos décadas, han reconocido la trayectoria, el liderazgo y la aportación de valor de empresas y profesionales que contribuyen al fortalecimiento de uno de los sectores industriales "más importantes y exigentes de Euskadi".

Desde el Cluster han subrayado que los premios Automoción Acicae constituyen un reconocimiento al trabajo realizado por distintos agentes de la cadena de valor de la automoción. Además, ponen en valor iniciativas que impulsan la innovación, la competitividad, la colaboración y la generación de riqueza industrial.

En la presente edición, los reconocimientos se han otorgado en las categorías de Fabricante de vehículos, Empresa Vasca, Movilidad, Divulgación Sectorial y Persona.

GALARDONADOS

En la categoría de 'Fabricante de vehículos', ha sido reconocido Renault Group por haber liderado una destacada transformación empresarial e industrial, demostrando una "extraordinaria capacidad de adaptación y evolución hacia un modelo más sostenible, conectado y competitivo".

En el apartado de 'Empresa vasca' ha sido galardonada Rubí Automotive, por su trayectoria y por haber sabido evolucionar durante más de 70 años, consolidándose como "un referente de empresa familiar vasca y proveedor estratégico de la industria de automoción."

Dentro de la categoría 'Proyecto de Movilidad', se ha reconocido a Nuuk Mobility, por su apuesta por la innovación en movilidad y por su contribución al desarrollo de soluciones avanzadas y sostenibles.

El CEO de CIE Automotive, Jesús María Herrera, ha recibido el premio a la categoría 'Persona' por su trayectoria profesional y capacidad de liderazgo, impulsando el crecimiento de la citada empresa hasta "convertirla en uno de los mayores proveedores mundiales de automoción".

Por último, en el apartado 'Divulgación sectorial' el reconocimiento ha sido para El Mundo, sección Motor, por su labor de difusión y puesta en valor del sector de automoción, "contribuyendo a acercarlo a la sociedad y a visibilizar su relevancia estratégica".