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SAN SEBASTIÁN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ampliará, desde este próximo jueves, los servicios de Cercanías en Gipuzkoa con la incorporación de nuevas frecuencias en la línea Irun-Brinkola. Esta ampliación permitirá recuperar la oferta ferroviaria hasta alcanzar la normalidad del servicio, tras las modificaciones de la programación derivadas de los trabajos de infraestructura.

El incremento de los servicios se ha realizado de manera progresiva y coordinada con Adif, en función de las posibilidades de circulación que ha ido habilitando el avance de las obras, según han recordado Renfe en un comunicado.

La nueva ampliación dará continuidad a la recuperación de la oferta iniciada el pasado 31 de octubre, con la finalización del Plan Alternativo de Transporte (PAT) que combinaba tren y autobús.

Desde el jueves 26 se incorporarán nuevas frecuencias hasta restablecer la programación habitual de la línea. Renfe recomienda consultar los horarios actualizados en renfe.com y en los canales habituales de información al viajero.