Renfe ofrecerá trenes especiales entre los días 22 y 30 de agosto con motivo de Aste Nagusia de Bilbao

Archivo - Unidad Civia en la estación de Abando en Bilbao. - RENFE - Archivo

BILBAO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe Cercanías ofrecerá trenes especiales entre los días 22 y 30 de agosto con motivo de Aste Nagusia de Bilbao, con la puesta en marcha de un dispositivo con más frecuencias, sobre todo, durante los fuegos artificiales.

De esta forma, tal como ha informado Renfe, el servicio nocturno incorporará circulaciones especiales en el núcleo de Bilbao en las líneas C-1 (Bilbao-Santurtzi), C-2 (Bilbao-Muskiz), C-3 (Bilbao-Orduña) C-4 (Bilbao-Balmaseda/La Calzada) y C-5 (Aranguren-Karrantza).

El despliegue permitirá ofrecer una programación reforzada de trenes durante las noches festivas. La franja de mayor intensidad se concentrará cada noche coincidiendo con los fuegos artificiales, uno de los actos más multitudinarios de las fiestas bilbaínas.

Renfe destaca que viajar en tren durante Aste Nagusia facilita los desplazamientos al centro de Bilbao "y contribuye a reducir el uso del vehículo privado en los días de mayor afluencia", ya que las estaciones se encuentran próximas a los principales espacios festivos, "lo que permite acceder cómodamente a la ciudad y regresar de forma ágil y segura".

También ha recordado que este medio de transporte "es una alternativa de movilidad sostenible que ayuda a disminuir la congestión del tráfico y las emisiones asociadas a los desplazamientos en coche". Los horarios se podrán consultar en renfe.com y en los canales habituales de información al viajero como el canal de Whatsapp o la App de Cercanías.