Renfe recupera la circulación ferroviaria entre Barakaldo y Santurtzi este lunes pero con un 50% de la capacidad

BILBAO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tramo ferroviario de Cercanías entre Barakaldo y Santurzi recuperará la circulación ferroviaria a partir de este lunes, tras el corte por un incendio en la catenaria ocurrido el pasado martes, pero con una frecuencia del 50% de la habitual hasta que los daños de la infraestructura estén del todo subsanados, según ha informado Renfe a Europa Press.

Así, a partir de ste lunes se circulará en tren de nuevo entre Barakaldo y Santurtzi aunque con un "horario temporal reducido hasta nuevo aviso", que será del 50% del habitual hasta nuevo aviso, "porque todavía hay límites de capacidad en la red" tras la avería.

Tras el incendio que afectó a la catenaria, el servicio entre Barakaldo y Santurtzi no se ha podido prestar con normalidad, por lo que la compañía optó por realizar transportes por carretera en autobús con la misma frecuencia que los trenes, para "garantizar la movilidad de los pasajeros" hasta que concluya la reparación de la avería.

Aunque los técnicos hayan dado el visto bueno para la circulación entre ambas estaciones a partir de este lunes, los daños en la infraestructura aún no están del todo subsanados, de ahí que se recupere la circulación pero al 50% de la frecuencia habitual hasta nuevo aviso, tal como ha detallado Renfe.