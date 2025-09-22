La renovación de la barandilla de La Concha de San Sebastián obliga a cortar la acera desde este jueves

SAN SEBASTIÁN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La renovación de la barandilla de La Concha de San Sebastián obliga cortar la acera desde este jueves, según ha informado el Ayuntamiento donostiarra que ha indicado que "peatones y bicicletas deberán coexistir temporalmente en el carril para estos vehículos adyacente durante las obras".

En un comunicado, fuentes municipales han señalado que el Consistorio ha dado comienzo a la fase II-C del proyecto de reparación y ampliación de la barandilla de La Concha, que abarca el tramo entre la Caseta Real y el túnel del Antiguo.

Esta fase final cuenta con un presupuesto de 937.431,38 euros y una subvención de 500.000 euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de Costas.

La actuación se extiende a lo largo de 130 metros e incluye "la reparación del botaolas del muro de costa, la sustitución de 120 metros de bordillo calizo ornamental, 28 machones de piedra, tres farolas de fundición ornamentales y 28 tramos de barandilla metálica".

Los trabajos comenzaron el pasado día 15 y está previsto finalicen el 30 de diciembre. La segunda teniente de alcalde de la ciudad, Ane Oyarbide, ha señalado que "con esta etapa final rematamos la rehabilitación de un icono de nuestra costa".

"Ha sido un proyecto exigente, pero esencial para reforzar la seguridad, preservar la estética histórica y asegurar que donostiarras y visitantes disfruten de un paseo cuidado y accesible", ha indicado.

Finalmente, ha señalado que "esta intervención cierra un proceso de mejora iniciado en 2011 que ha permitido renovar progresivamente la barandilla histórica de La Concha en varios tramos. Con la fase II-C, se completará la sustitución de todas las unidades originales de 1916.