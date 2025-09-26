Representantes de ciudades europeas se reúnen en Vitoria-Gasteiz en un encuentro de trabajo sobre gobernanza urbana

VITORIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz ha acogido este viernes un encuentro de trabajo sobre gobernanza urbana que ha reunido a representantes de ciudades como Malmö, Lund, Pècs, Budapest, Mannheim o Valencia, entre otras, en el marco de la convocatoria europea 'Enabling Cities Transformation', impulsado por la Comisión Europea dentro de la 'Misión de Ciudades'.

En una nota, el Ayuntamiento gasteiztarra ha señalado que la iniciativa busca escalar la experiencia de proyectos piloto de barrio hacia intervenciones a nivel de ciudad, con el fin de "avanzar hacia un futuro donde las renovaciones urbanas energéticamente eficientes sean una práctica habitual".

Según ha trasladado, su objetivo es intercambiar experiencias, facilitar la replicación de buenas prácticas, promover la transferencia de conocimiento y fomentar la co-creación, con el fin de "reforzar la colaboración innovadora entre ciudades, instituciones y agentes locales, y asegurar que los aprendizajes obtenidos puedan adaptarse y ampliarse a diferentes contextos urbanos".