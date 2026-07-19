Rescatada una mujer que había sufrido una caída en la Peña Karria, entre Álava y Burgos

Rescate en helicóptero de una mujer en la Peña Karria. - ERTZAINTZA

BILBAO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Emergencias de Euskadi han rescatado esta tarde en helicóptero a una mujer de 70 años que ha sufrido una caída cuando practicaba escalada en Peña Karria, una zona montañosa ubicada en una zona limítrofe entre Burgos y Álava.

El rescate se ha llevado a cabo alrededor de las cuatro de esta tarde en la cima de Peña Karria ubicada entre la localidad alavesa de Valdegovia y el término municipal de San Millán de San Zadornil.

A través de una llamada al servicio de emergencias 112 se ha tenido conocimiento de una caída en el monte de una mujer, de 70 años, mientras practicaba escalada, perdiendo contacto visual con las personas que le acompañaban en la actividad.

Inmediatamente, se ha movilizado el helicóptero y efectivos de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, Bomberos, Protección Civil y recursos de la Ertzain-etxea de Vitoria-Gasteiz, así como el helicóptero de Osakidetza.

Tras localizar y rescatar a la mujer accidentada, que se había precipitado varios metros y había quedado enganchada en un saliente, el helicóptero de la Ertzaintza la ha trasladado hasta una zona próxima donde un helicóptero sanitario la ha evacuado hasta el Hospital de Cruces. La víctima presentaba magulladuras y algunos cortes como consecuencia de la caída.