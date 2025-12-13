Rescatadas en helicóptero dos personas tras sufrir sendas caídas en los montes Adarra y Alluitz

Rescate en el helicóptero de la UVR de la Ertzaintza - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

BILBAO/SAN SEBASTIÁN 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Emergencias de Euskadi han rescatado durante este sábado a dos personas que han sufrido sendas caídas, la primera de un ciclista en el monte Adarra en Gipuzkoa, y la segunda de una montañera en el monte Alluitz de Bizkaia. En las dos intervenciones se ha movilizado el helicóptero de la UVR de la Ertzaintza, han informado desde el Departamento de Seguridad.

El primer incidente se ha producido a las once y media de la mañana cuando un ciclista ha sufrido una caída mientras descendía del monte Adarra, en el municipio de Elduain. Tras el siniestro, la víctima se ha lesionado la clavícula y ante las dificultades para avanzar ha alertado al Servicio de Emergencias.

Tras la llamada, se ha movilizado a la Sección de Montaña, un helicóptero de la UVR de la Ertzaintza y recursos de Bomberos. La aeronave ha conseguido acceder al lugar donde se encontraba el accidentado, un hombre de 48 años. Posteriormente, ha sido trasladado hasta el helipuerto de los Bomberos en Garbera y ya en una ambulancia al hospital de Donostia.

El segundo accidente ha sido notificado minutos antes de la una de la tarde. Una mujer ha sufrido una caída por encima del collado de Artola, en el monte Alluitz, y presentaba una posible fractura en un tobillo.

La Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza y los Bomberos han sido movilizados al lugar, ubicado en el municipio de Abadiño. El helicóptero de rescate ha izado a la víctima, de 52 años, y ha procedido a su traslado hasta la base de Iurreta. Una ambulancia ha llevado a la persona herida al Hospital de Galdakao, han detallado desde Seguridad.