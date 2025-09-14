Rescatado un ciclista en helicóptero tras sufrir una caída en una pista forestal de Ataun (Gipuzkoa)

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista que ha sufrido este domingo una caída en una pista forestal en Ataun (Gipuzkoa) ha tenido que ser rescatado en helicóptero para ser evacuado al hospital de Zumarraga.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el suceso ha tenido lugar poco antes de las 11.00 horas, cuando una llamada al 112 alertaba de un ciclista que había sufrido una caída en una pista forestal en Ataun, resultando lesionado.

A la zona se han movilizado diferentes recursos de emergencias, entre ellos el Grupo de Montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate junto un helicóptero de la Ertzaintza, que han procedido al rescate del joven en la aeronave para su evacuación al hospital de Zumarraga.