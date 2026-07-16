Restablecida la circulación de Renfe entre Villabona y Tolosa tras el arrollamiento de una persona en Anoeta

SAN SEBASTIÁN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación de Renfe entre Tolosa y Villabona (Gipuzkoa) ha quedado restablecida después de ser suspendida por el arrollamiento de una persona en un punto no autorizado de paso a la altura de la localidad guipuzcoana de Anoeta.

Según han informado fuentes de Adif a Europa Press, a las siete y diez de la mañana, un tren de Renfe Mercancías ha detenido la marcha en el apeadero de Anoeta por el arrollamiento de una persona en un punto no autorizado de paso.

Como consecuencia, la circulación ha quedado suspendida por ambas vías entre Tolosa y Billabona. A las 08.25 horas de este jueves se ha restablecido la circulación por vía I entre Villabona y Tolosa.