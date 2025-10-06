Restablecido el servicio de Metro Bilbao entre San Ignacio e Indautxu

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Metro Bilbao entre las estaciones de San Ignacio e Indautxu, interrumpido por una avería, ha quedado restablecido pasadas las diez de la mañana y se funciona con normalidad, según ha informado el Metropolitano.

La incidencia se ha producido sobre las 8.27 horas cuando se ha producido una avería y un tren se ha parado entre las estaciones de San Ignazio y Sarriko, que ha tenido que ser finalmente retirado.

Ello ha provocado que quedara interrumpido el servicio entre Indautxu y San Ignacio en ambos sentidos, ya que se estaba trabajando en la zona de la incidencia. Esta avería ha provocado incidencias en el resto de la red, con retraso generalizados.

Finalmente, pasadas las diez de la mañana se ha restablecido el servicio y se han ido recuperando paulatinamente la frecuencias, de manera que a las doce del mediodía se funcionaba ya con normalidad.