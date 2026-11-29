BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en tiempo real los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre en Euskadi. A medida que avance el escrutinio, consulta el porcentaje escrutado, la participación y cuántos votos y escaños obtiene cada candidatura al Congreso, con la comparación respecto a 2023.

Euskadi elige 18 diputados en tres circunscripciones. Bizkaia reparte ocho escaños, Gipuzkoa seis y Álava cuatro. El resultado del conjunto de Euskadi se obtiene al sumar los escaños de los tres territorios.

CÓMO VOTÓ EUSKADI EN 2023

El PSE-EE fue la fuerza más votada en Euskadi en 2023, pero empató a cinco escaños con el PNV y EH Bildu. El PP obtuvo dos diputados y Sumar, uno.