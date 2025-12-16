Las retenciones aumentan a 13 kilómetros en Biriatou, dirección Francia, por las protestas de agricultores franceses

Archivo - Retenciones en la frontera con Francia, en Irun y Biriatou, a 11 de agosto de 2022, en Irún - Javi Colmenero - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las retenciones por las protestas de los agricultores franceses han aumentado a 13 kilómetros pasadas las cinco y media de la tarde de este martes en Biriatou, en la AP-8, en dirección Francia. Aproximadamente entre 190 y 200 camiones están cruzando la frontera a la hora.

Según han informado el Departamento de Seguridad y Bidegi, las retenciones han comenzado a partir de las cinco de la madrugada como consecuencia del cierre de la frontera en Behobia, si bien los turismos sí que pueden circular, aunque se registran importantes retenciones en la zona.

Bidegi ha precisado que desde las 17.00 horas la frontera se encuentra abierta y se prevé que siga así hasta este miércoles a las 7.00 horas. En el carril lento hay 13 kilómetros de retención, mientras que el carril izquierdo está abierto al tráfico de vehículos ligeros. En algunos momentos se han producido retenciones, sobre todo, en el enlace entre la GI-20 y la AP-8.

Por lo tanto, se pide circular con precaución. La entidad foral recomienda a los vehículo pesados que no circulen y a los ligeros que lo hagan con prudencia y evitar el uso de la AP-8 en la medida de lo posible.