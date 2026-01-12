Las retenciones se elevan a 11 kilómetros en el peaje de Biriatou por las protestas de agricultores franceses

Archivo - Retenciones en la frontera con Francia, en Irun y Biriatou - Javi Colmenero - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las retenciones, en el paso fronterizo de Irun (Gipuzkoa), sentido Francia, en la autopista AP-8, ocasionadas por las protestas de los agricultores franceses, han vuelto a aumentar y se elevan ya a 11 kilómetros.

Según ha informado Bidegi, pasadas las 12.10 horas del mediodía de este lunes las colas de vehículos han alcanzado los 11 kilómetros en la AP-8 dirección Behobia.

Los camiones ocupan el carril derecho de la circulación, mientras que el carril izquierdo es únicamente para vehículos ligeros, con tráfico lento, por lo que se pide circular con precaución.

La agencia foral guipuzcoana ha apuntado que la afluencia de tráfico también está afectando a la vía secundaria en ese punto, la N-121-A, sentido Francia.