Retenciones de 2 kilómetros en la AP-8 en Deba (Gipuzkoa) por el accidente de un camión

SAN SEBASTIÁN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
La autopista AP-8 registra, pasadas las 10.00 horas de este martes, dos kilometros de retenciones en el término municipal guipuzcoano de Deba, en sentido Bilbao, por el accidente que ha sufrido un camión en el punto kilométrico 56.
Según ha informado la Erzaintza a Europa Press, el siniestro se ha producido a las 9.10 horas de este martes en la AP-8 en Deba, dirección Cantabria.
Al parecer no ha habido heridos en el accidente, pero se ha procedido al corte de un carril, lo que está generando retenciones que han alcanzado los dos kilómetros.