Retenciones de hasta seis kilómetros en Villabona por una colisión entre cuatro turismos

Archivo - Retenciones en la N-1 en Villabona (archivo) - GOBIERNO VASCO - Archivo

SAN SEBASTIÁN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre cuatro vehículos en la N-1, a su paso por la Villabona (Gipuzkoa), ha originado retenciones de hasta seis kilómetros, según ha informado a Europa Press el Departamento vasco de Seguridad.

El accidente se ha registrado a las 8.30 horas, a la altura de la localidad guipuzcoana, sentido Irun. Cuatro vehículos que circulaban por la N-1 han colisionado por alcance.

Aunque en principio parece que no se han registrado heridos, el siniestro ha generado retenciones en dirección al municipio fronterizo, que, a las 9.15 horas, alcanzaban los seis kilómetros.