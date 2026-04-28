La reunión anulada por Esteban iba a ser en Bilbao con Antonio Hernando y Andueza para hablar de reforma estatutaria

Archivo - Esteban y Andueza en el Parlamento vasco - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, iba a mantener este miércoles una reunión en la sede de este partido en Bilbao con el representante del PSOE Antonio Hernando y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, para hablar de reforma estatutaria.

La cita ha sido cancelada por la formación jeltzale después de que los socialistas vascos hayan publicado una foto de Esteban, creada con IA, tirándose a la piscina, que los jeltzales consideran "indecente", porque "nada justifica una falta de respeto de este calibre".

La polémica ha surgido después de que el líder jeltzale haya asegurado que había "base" para trabajar un nuevo estatus en las conversaciones que mantienen el PNV, PSE-EE y EH Bildu, en las que se había avanzado.

A través de la red social X, los socialistas han publicado una foto de Aitor Esteban, creada por la IA, lanzándose en la piscina, y con un mensaje en el que recordaban que estas manifestaciones de Esteban "coinciden" con la decisión de los jeltzales de "seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados" con los socialistas. "¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto", ha ironizado el PSE-EE.

También en las redes sociales, el PNV ha replicado que "no hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre", y lo ha calificado de "indecente". "La reunión de Aitor Esteban con Moncloa de mañana queda anulada", ha asegurado la formación jeltzale.

Fuentes socialistas han precisado a Europa Press que la reunión estaba prevista para este miércoles en la sede de Sabin Etxea de Bilbao entre Esteban, Antonio Hernando (PSOE) y Eneko Andueza (PSE-EE), precisamente para hablar de reforma estatutaria.