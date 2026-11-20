El rey Felipe VI entrega a José Domingo de Ampuero y Osma, presidente no ejecutivo de Viscofan, el X Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial en la Universidad de Deusto en Bilbao. - H.BILBAO/EUROPA PRESS

BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rey, Felipe VI, ha mostrado en Bilbao su reconocimiento al "coraje añadido" y al "valor extra" de los empresarios vascos frente a las décadas de terrorismo de ETA, y ha asegurado que no se deben olvidar esos "capítulos dolorosos" de la historia de la empresa vasca.

Felipe VI ha presidido este viernes en la Universidad de Deusto la conmemoración del 50º aniversario del Círculo de Empresarios Vascos y ha entregado a José Domingo de Ampuero y Osma, presidente no ejecutivo de Viscofan, el X Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial, convocado por el Círculo de Empresarios, el Círculo de Empresarios Vascos y el Cercle d'Economia.

Con este galardón se ha reconocido a José Domingo Ampuero y Osma por su "contribución al desarrollo económico y social de España a lo largo de varias décadas de esfuerzo y de trabajo, creando empleo, internacionalizando sus actividades y contribuyendo a la mejora de su entorno y al bienestar del país, conjugando de forma excelente intereses profesionales con causas sociales, artísticas y culturales". "Todo lo cual le convierte en un ejemplo para las futuras generaciones", según recoge el acta del jurado.

Las primeras palabras del rey han sido para felicitar al Círculo de Empresarios, al Círculo de Empresarios vascos y al Cercle d'Economia por la décima edición del Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial.

El rey ha resaltado las palabras de reconocimiento y afecto hacia el galardonado, José Domingo Ampuero, hacia su trayectoria, hacia su labor al frente de Viscofan y "también sus propias reflexiones sobre una vida dedicada a la empresa". "De su experiencia y de lo que le enseñaron quienes más le han influido, me quedo con tres palabras: rigor, valentía y humanismo", ha añadido

Esas palabras se necesitan unas a otras. El rigor sirve para valorar los riesgos, la valentía para asumirlos cuando toca, y el humanismo para no olvidar a las personas a quienes afectan nuestras decisiones", ha añadido.

A su juicio, en ese equilibrio hay una buena manera de entender la responsabilidad empresarial y también la trayectoria que hoy se reconoce. Además, ha destacado que también se reconoce a una familia vasca de empresarios, con "una tradición que José Domingo ha sabido continuar y que está en la raíz misma" de la industria.

En este sentido, Felipe VI ha subrayado que la empresa familiar forma parte de la identidad de Euskadi, y ha destacado que en esta tierra "el dominio de un oficio, el conocimiento técnico y el trabajo bien hecho han pasado de generación en generación y han fraguado en empresas capaces de competir en todo el mundo". "El arraigo no ha impedido mirar lejos; muchas veces ha sido el punto de partida de la internacionalización", ha indicado.

"CAPÍTULOS DOLOROSOS"

No obstante, ha asegurado que la historia de la empresa vasca tiene también "capítulos dolorosos" que, a su juicio, no se deben olvidar. En este sentido, ha indicado que en el acto previo de conmemoración del 50 aniversario del Círculo de Empresarios Vascos, recordaban "el sufrimiento que causaron durante décadas el terrorismo de ETA, las amenazas y la falta de libertad".

"Empresarios, directivos y trabajadores lo habéis vivido: sostener una empresa, preservar empleos o asumir responsabilidades llegó a exigir un coraje añadido al que de por sí conlleva, siempre, el emprendimiento; un valor extra que, aunque admirable, nunca debería haber sido necesario", ha puesto en valor.

El rey ha manifestado que su esfuerzo merece un "reconocimiento", por lo que "significa para Euskadi y para el conjunto de España".

"Para Unamuno, que nunca dejó de mirar a su Bilbao natal, la historia no se agotaba en sus grandes acontecimientos. Bajo ellos discurría la intrahistoria, la continuidad silenciosa de generaciones enteras. También la industria vasca se ha construido sobre esa perseverancia colectiva. José Domingo de Ampuero y Osma es heredero de ella y, a la vez, protagonista de su transformación", ha añadido.

En este sentido, ha trasladado a De Ampuero y Osma que hoy se reconocen sus logros y su contribución a la industria y a su proyección internacional. "Pero también tu manera de entender la empresa. De Unamuno es también un verso que dice: 'el mundo entero es un Bilbao más grande'. Y algo de ese espíritu hay en tu trayectoria. Recibe mi más sincera enhorabuena, que extiendo a tu familia y a cuantos te han acompañado a lo largo de estos años", ha subrayado.

En su discurso, Felipe VI también ha mostrado su agradecimiento por acogerle nuevamente en la Universidad de Deusto, "tan ligada a la historia empresarial del País Vasco". Según ha recordado, desde sus orígenes en 1886 (hace 140 años), en pleno desarrollo industrial de Bilbao, su vocación ha sido formar a generaciones de profesionales y empresarios, "aunando así conocimiento y emprendimiento, dos motores de progreso en cualquier sociedad".

Según ha añadido, esa vocación se reforzó en 1916, con la histórica Universidad Comercial -hoy Deusto Business School-, cuyo centenario conmemoró hace casi once años, cuando arrancó el programa del centenario en diciembre del 2015.

También ha recordado que en este Paraninfo en el que se ha celebrado el acto, presidió por primera vez la entrega de este premio en su segunda edición.

"Y quiero insistir en algo que inspiró su creación: el valor que tiene (simbólico y real) que tres instituciones de la sociedad civil, muy representativas de la fortaleza y vigor empresarial e industrial de nuestro país, con sedes en Madrid, Cataluña y País Vasco, tengan iniciativas conjuntas y la voluntad de trabajar alineadas con el desarrollo económico del conjunto de España, de sus empresas, y con la mejora del bienestar de nuestros ciudadanos", ha señalado.

Por ello, ha agradecido a todos los que componen los tres círculos, y por mantener este premio con el que desde el primer día han querido que "la Corona estuviera estrechamente vinculada".

Felipe VI ha apuntado que, en aquella ocasión este reconocimiento le fue otorgado a otro José, el empresario catalán, José Ferrer Sala, al que recuerda "con afecto y admiración" y "junto a él, igualmente, a los demás premiados desde 2014".

En esta ocasión, ha añadido que, tras años de ir a diferentes ciudades, han vuelto a Bilbao y ha reconocido que es un placer entregar este premio a la Trayectoria Empresarial a otro José, José Domingo de Ampuero y Osma, "que es el segundo de esta tierra -junto a Enrique Sendagorta Aramburu-, que lo recibe".