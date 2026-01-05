Los Reyes Magos reciben en Bilbao las últimas peticiones de niños y niñas, desde juegos hasta "que la familia esté bien"

Recibimiento de los Reyes Magos a niños y niñas en el Ayuntamiento de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos de Oriente han realizado este lunes una recepción a niños y niñas en el Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao, donde han acudido decenas de familias desde minutos antes de la apertura de las puertas decenas. Los más pequeños han trasladado, en forma de cartas y dibujos, las últimas peticiones a los reyes, desde juguetes de todo tipo hasta deseos de "que la familia esté bien".

Pese a que la hora de inicio estaba programada para las 10.00 horas, desde las 9.45 horas las familias han podido acceder, invitación en mano, al interior del Ayuntamiento para citarse con sus majestades.

Para acceder al Salón Árabe, el recorrido comienza en el lateral del edificio del Ayuntamiento, la plaza Ernesto Erkoreka, para luego subir las escalinatas y entrar por la puerta principal. Varios pajes, uno de ellos con un ukelele, daban la bienvenida a niños y niñas, y les indicaban que tendrían que atravesar la entrada, subir las escaleras del interior y seguir la cinta roja para conocer en persona a los Reyes Magos.

Una vez en el interior, los txikis esperaban a que uno de los Reyes Magos dejara marchar a un niño para llamarles a ellos. El flujo de personas ha sido constante desde la apertura de las puertas.

Todos llevaban en su mano una carta, un papel garabateado o un dibujo que regalar al Rey Mago que les tocara, aunque a menudo en el encuentro les costaba superar la timidez y hablar con ellos cara a cara. Tras unos minutos de charla, gestos de cariño y fotos, los asistentes reales que acompañan a los Reyes Magos obsequiaban a los visitantes con un puñado de caramelos.

Preguntados a la salida por sus peticiones, algunos de los niños y niñas han confesado pedir juguetes como "una excavadora grande", "un muñeco de Spiderman" o algo relacionado con la película de Lilo&Stitch, estrenada el pasado año. Una niña ha pedido "una caja llena de huevos Kinder" y su hermano, más mayor, "que toda mi familia esté bien".

Hasta las 10.30 horas la visita a los Reyes Magos en el Ayuntamiento de Bilbao se ha realizado sin "alteraciones sonoras" y con intérprete de signos, según ha informado el consistorio, para "asegurar la participación de personas con trastorno del espectro autista (TEA)". Además, los caramelos son aptos para personas celíacas.

La visita termina a las 14.00 horas, momento en el que los Reyes Magos y toda la comitiva real abandonará el Ayuntamiento para realizar los últimos preparativos de la Cabalgata de Reyes, que saldrá a las 18.00 horas desde la Gran Vía bilbaína, a la altura de María Díaz de Haro.