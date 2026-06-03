Ricardo Darín protagoniza el cartel oficial de la 74 edición del Festival de San Sebastián

Presentación de los carteles de la 74 edición del Festival de San Sebastián - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor, productor y director Ricardo Darín, una de las figuras más prestigiosas del cine latinoamericano y mundial de las últimas décadas, protagoniza el cartel de la 74 edición del Festival de San Sebastián, que tendrá lugar del 18 al 26 de septiembre de 2026. Desde hace 20 años, el intérprete argentino es un rostro habitual del certamen donostiarra, que en 2017 le entregó su máxima distinción honorífica, el Premio Donostia.

El director del Festival, José Luis Rebordinos, y su sucesora Maialen Beloki, que actualmente es una de las dos subdirectoras y en enero pasará a ocupar el puesto de directora del certamen, han sido los encargados de presentar los carteles este miércoles en un acto en Tabakalera.

Tras los carteles oficiales protagonizados por Isabelle Huppert, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Sigourney Weaver, Juliette Binoche, Javier Bardem, Cate Blanchett y Marisa Paredes, el argentino Ricardo Darín es la novena figura de la cinematografía contemporánea que presta su imagen al Festival. Como el año pasado, el póster ha sido diseñado por el estudio donostiarra Wallijai, que ha creado un collage a partir de un retrato tomado en 2024 por el fotógrafo y músico argentino Sebastián Arpesella.

Wallijai ha elaborado también los carteles del resto de secciones. Si en la pasada edición el tema giraba en torno a los géneros cinematográficos, esta vez el 'leitmotiv' son los oficios del cine. Así, el póster con la imagen de Darín remite a la interpretación, mientras que el resto guarda relación con el guion (New Directors), el sonido (Horizontes Latinos), la dirección (Zabaltegi-Tabakalera), el montaje (Perlak), la dirección de arte (Nest), el maquillaje (Culinary Zinema), los efectos especiales (Zinemira) y la producción (Made in Spain).

A estos carteles se sumarán próximamente los tres de la iniciativa Klasikoak, que desde 2024 agrupa bajo la misma marca tres propuestas: la retrospectiva clásica, que este año estará dedicada al cineasta, novelista y guionista francés José Giovanni; la sección Klasikoak del Festival, y el ciclo del mismo nombre que la Filmoteca Vasca programa entre octubre y diciembre en Bilbao, Donostia, Pamplona, San Juan de Luz y Vitoria.

MEDIO SIGLO DE CARRERA

Ricardo Darín (Buenos Aires, 1957), imagen del cartel oficial de la 74 edición del Festival, es una de las figuras más prestigiosas y populares de la cinematografía latinoamericana y mundial. A lo largo de medio siglo de carrera y un centenar de interpretaciones que le han granjeado más de 40 premios, ha alternado trabajos enmarcados tanto en el cine de autor como en el dirigido al gran público.

Entre otros, ha rodado a las órdenes de Adolfo Aristarain, Juan José Campanella, Fabián Bielinsky, Fernando Trueba, Pablo Trapero, Cesc Gay y Santiago Mitre.

Darín, que debutó con cinco años en series televisivas, se forjó en el teatro e inició su carrera en el cine con 'La carpa del amor' (Julio Porter, 1979). Ha visitado San Sebastián en nueve ediciones del Festival. En 2005 presentó 'El aura', de Fabián Bielinsky, en la Sección Oficial, a donde regresó cuatro años después con dos títulos, 'El secreto de sus ojos' de Juan José Campanella, 2009) y 'El baile de la victoria' (Fernando Trueba, 2009), proyectada fuera de concurso.

En 2012 fue integrante del Jurado Oficial y en Made in Spain se proyectó 'Elefante blanco' (Pablo Trapero), mientras que en 2014 participó en Perlak con 'Relatos salvajes' (Damián Szifron), que consiguió el Premio del Público a la mejor película europea. Al año siguiente consiguió la Concha de Plata ex aequo junto a su compañero de reparto Javier Cámara por su trabajo en 'Truman' (Cesc Gay, 2015).

En 2017 recogió el Premio Donostia en reconocimiento a toda su trayectoria y presentó la proyección especial de 'La cordillera' (Santiago Mitre). Regresó a la Sección Oficial para inaugurarla con 'El amor menos pensado' (Juan Vera, 2018) y 'La odisea de los giles' (Proyecciones Especiales, Sebastián Borensztein, 2019), en las que se estrenó como productor.

También desempeñó ese papel en la película programada en Perlak 'Argentina, 1985 '(Santiago Mitre, 2022), que le trajo a la capital guipuzcoana por última vez y le granjeó el Premio del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián.

Aunque Darín no visitó presencialmente San Sebastián, sí figuró en el reparto de 'La fuga' (Eduardo Mignogna, 2001), que concursó en la Sección Oficial, o en filmes de New Directors como 'Perdido por perdido' (Alberto Lecchi, 1993) o 'Amorosa soledad' (Martín Carranza y Victoria Galardi, 2008), que cosechó el Premio de la Juventud, y en 'Carancho' (Pablo Trapero, 2010), programado en Perlak.

Otras obras esenciales de su extensa filmografía son 'Nueve reinas' (Fabián Bielinsky, 2000), que propulsó su reconocimiento internacional y en 2023 fue programada en Klasikoak, o títulos fundamentales de Juan José Campanella como 'El mismo amor, la misma lluvia' (1999), 'El hijo de la novia' (2001) y 'Luna de Avellaneda' (2004).

También ha actuado en 'Capitán Kóblic' (Sebastián Borenzstein, 2016), 'Tesis sobre un homicidio' (Hernán Goldfrid, 2012), 'Séptimo' (Patxi Amezcua, 2013), 'Everybody Knows' (Todos lo saben, Asghar Farhadi, 2018) y, más recientemente, en la serie 'El eternauta' (Bruno Stagnaro, 2025). Darín debutó tras la cámara con 'La señal' (2007), película codirigida junto a Martín Hodara.