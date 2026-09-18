Richar Vaquero, líder de Podemos Euskadi, presenta su candidatura a diputado general de Bizkaia

BILBAO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Podemos Euskadi y juntero en Bizkaia, Richar Vaquero, ha presentado candidatura a las primarias para la elección del aspirante a diputado general de Bizkaia en las próximas elecciones forales de mayo de 2027. Se trata del único precandidato que se ha presentado, ya que la actual portavoz del actual grupo juntero de Elkarrekin Podemos no repetirá como aspirante.

A través de las redes sociales, Vaquero asegura que quiere una Bizkaia "que gobierne pensando en la mayoría, que ponga a las personas por delante de los intereses de unos pocos y que demuestre que las cosas se pueden hacer de otra manera". "Tenemos mucho por cambiar y muchas ganas de hacerlo. Quiero construir esa alternativa contigo", añade.

En un vídeo, el líder de la formación morada en Euskadi anuncia que da "un paso adelante" para ser diputado general, aunque la última palabra la tienen los militantes en el proceso de primarias.

Maestro y psicopedagogo, ha trabajado con personas, "especialmente con jóvenes que no siempre lo han tenido fácil". "Ahí aprendí algo que sigo teniendo muy presente, que detrás de cada decisión política hay personas, y las cosas se pueden cambiar. Estos años en las Juntas Generales me han enseñado también que, incluso desde la oposición, se pueden conseguir grandes cosas", señala.

En este sentido, ha apuntado que a veces "toca enfrentarse a quien gobierna" y otras "negociar y conseguir avances" como durante estos cuatro últimos años. "Hemos conseguido acompañar a los movimientos sociales para que no se lleve a cabo el Guggenheim en Urdaibai. Hemos logrado una revisión fiscal en la que paga más el que más tiene y hemos conseguido una inclusión social plena en toda Bizkaia", indica.

Por eso, afirma que ahora da un paso más para que haya una Bizkaia "con servicios públicos fuertes, con más igualdad, con vivienda asequible, con más oportunidades para los jóvenes y con una política centrada en los verdaderos problemas de la gente y no en lo que quieren unos pocos".

"Quiero recuperar el espacio, conectar con las personas que en algún momento se fueron, y demostrar que lo mejor de Podemos Euskadi está por llegar. Por eso me presento, cuento contigo", ha concluído.