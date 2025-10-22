Rioja Alavesa se promociona como destino ante una representación de medios de comunicación internacionales

La jornada ha incluido una cata con vinos de Oxer Bastegieta y Koldo y Joseba García Quintana - DFA

VITORIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava, en colaboración con el Basque Culinary Center, ha organizado un viaje de prensa internacional para promocionar los atractivos turísticos de Rioja Alavesa.

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha liderado la jornada, y ha estado acompañado por la diputada foral de Agricultura, Noemí Aguirre, y el director del área, en una ruta que ha recorrido algunas de las bodegas más emblemáticas de la comarca: Artuke, Remírez de Ganuza y Luberri.

Los periodistas participantes -procedentes de medios como National Geographic Traveller, Eater, Euronews Green, Condé Nast Traveler, Guía Repsol y El Comidista- han conocido de primera mano proyectos vitivinícolas que combinan tradición, innovación y compromiso con el territorio, según ha informado la Diputación Foral en un comunicado.

Durante el recorrido, Ramiro González ha recordado que Rioja Alavesa "tiene un nombre propio conocido internacionalmente, una marca auténtica, singular y reconocible que tenemos que seguir potenciando y reforzando".

La jornada ha incluido una cata con vinos de Oxer Bastegieta y Koldo y Joseba García Quintana (Área Pequeña), en la que los productores han compartido en vivo su visión sobre el futuro del vino en Rioja Alavesa.

Este viaje de prensa da continuidad a la apuesta de la Diputación Foral de Álava por la internacionalización del sector agroalimentario y turístico, y por la proyección de Rioja Alavesa como destino de referencia para los amantes del vino y la gastronomía.