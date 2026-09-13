Rioja Alavesa registra la vendimia más temprana de la historia de DOCa Rioja, con 40 millones de kilos de uva recogidos

Celebración de la XXXI Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa em Kripan. - IÑAKI BERASALUCE

Barreno apuesta por responder ante el cambio climático que "ya está modificando el ciclo del viñedo" con "más capacidad para abrir mercados"

KRIPAN (ÁLAVA), 13 (EUROPA PRESS)

La Rioja Alavesa ha registrado el adelanto de la vendimia más temprana de la historia de la DOCa Rioja, debido las altas temperaturas y la falta de precipitaciones, aunque con una situación sanitaria "excepcional" y con 40 millones de kilos de uva que ya han llegado a las bodegas, según ha destacado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

Amaia Barredo ha participado este domingo en Kripan (Álava) en la XXXI Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa, donde ha analizado la evolución de una campaña marcada por las temperaturas elevadas y la falta de precipitaciones.

Según ha indicado, el calor y la ausencia de lluvias han acelerado la maduración, aunque la situación sanitaria de la uva es "actualmente excepcional", con una presión muy baja de enfermedades fúngicas.

Sin embargo, ha explicado que la campaña presenta diferencias entre parcelas, "con una maduración alcohólica que avanza más rápidamente que la fenólica, lo que está obligando a ajustar con precisión el momento de la vendimia". Ha añadido que el sector también está adaptando el manejo del viñedo, interviniendo menos sobre la vegetación y aumentando la protección de los racimos frente a la exposición directa al sol.

INVESTIGACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

"Estamos ante un cambio que ya no podemos considerar puntual. El adelanto de la vendimia y las temperaturas que estamos registrando nos obligan a trabajar con una perspectiva de futuro", ha asegurado, y ha puesto como ejemplo Labastida, donde la vendimia se ha adelantado más de 14 días respecto a la media de los últimos 25 años.

Por esta razón, ha considerado que la investigación, la conservación del patrimonio vitícola y la transferencia de conocimiento al sector son "herramientas fundamentales para que Rioja Alavesa pueda seguir adaptándose sin perder calidad ni valor añadido".

Asimismo, ha recordado que Neiker ha desarrollado un plan de investigación sobre viticultura y cambio climático orientado a generar conocimiento y trasladar soluciones al sector, así como un proyecto, puesto en marcha junto con el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y EDA Drinks & Wine Campus, para recuperar y conservar variedades antiguas de vid y biotipos singulares de la zona.

MÁS CONTROL E INSPECCIONES

Por su parte, ha destacado que las existencias de las bodegas alavesas de la DOCa Rioja han pasado de 2,51 millones de hectolitros en la campaña 2023-2024 a 2,18 millones en 2025- 2026, una reducción de 330.242 hectolitros, el 13,16% en dos campañas. Según Barredo, estos datos demuestran "la efectividad de las medidas coyunturales de cara a equilibrar la oferta y la demanda".

En cuanto a la protección del sector productos, la consejera ha hecho hincapié en que el Gobierno Vasco ha enviado una carta a las bodegas para recordar que "la Ley de la Cadena Alimentaria establece que el contrato entre productor y comprador debe estar formalizado y registrado ante AICA antes de la primera entrega, que el precio debe tener en cuenta los costes efectivos de producción y que el pago de la uva debe realizarse en un máximo de 30 días".

En este ámbito, el Gobierno Vasco ha aumentado un 30% las inspecciones en el sector respecto al año anterior, "reforzando el control sobre las relaciones comerciales".

PROMOCIÓN INTERNACIONAL

Finalmente, ha puesto en valor la promoción internacional como otra de las líneas de trabajo para aumentar el valor de los vinos de Rioja Alavesa. En los últimos doce meses, hasta junio de 2026, las exportaciones han alcanzado 166,3 millones de euros y 25,3 millones de litros, con un precio medio de 6,57 euros por litro.

De esta manera, la Rioja Alavesa representa el 35,7% del valor y el 29% del volumen de las ventas exteriores de la DOC Rioja. En el primer semestre de este año, las exportaciones han descendido un 3,5% en volumen, "aunque la evolución es mejor que la registrada por el conjunto de la DOCa Rioja", y en las DO españolas que de media han experimentado descensos del 13%.

Los vinos blancos presentan una evolución positiva, con un crecimiento del 13,8% en volumen durante los seis primeros meses del año, por lo que Barredo ha asegurado "que existen oportunidades y que tenemos que saber aprovecharlas".

Entre los mercados con mejor evolución ha destacado Taiwán, donde el volumen exportado ha aumentado un 158% y ya supera al de China. Por eso, "tenemos que seguir consolidando mercados, abrir nuevos destinos, diversificar nuestra oferta y aumentar el valor de nuestros vinos", ha concluido la consejera.