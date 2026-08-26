Roba en un supermercado de Eibar al que tenía prohibido acceder e intenta morder a un ertzaina que lo impedía

Archivo - Suc.-Detenido en Vitoria por agredir a un ertzaina cuando trataban de socorrer a una persona tras incidentes en la Final - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un individuo de 47 años de edad fue detenido este pasado martes en Eibar (Gipuzkoa) por robar en un supermercado al que tenía prohibido acceder por orden judicial, y por propinar diversos golpes e intentar morder a un ertzaina que trató de impedir el delito.

Sobre este detenido pesan otras cinco órdenes de este tipo (prohibición de acceso) de diversos establecimientos de Eibar, derivadas de las 18 detenciones que le constan al mismo, además de haber sido investigado en 67 ocasiones por la Ertzaintza, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro de la tarde de ayer en un establecimiento comercial de Eibar. Un ertzaina fuera de servicio vio correr a una empleada del local detrás de un hombre, alertando de que había robado. El agente interceptó al presunto autor del hecho pasada la línea de cajas y, tras identificarse como agente de la Ertzaintza, el ladrón le propinó diversos golpes e intentó morderle en varias ocasiones.

Pocos minutos después, una patrulla se trasladó al lugar y tras comprobar que se estaba intentando llevar diversos artículos del establecimiento, detuvo al hombre, acusado de los delitos de robo con violencia y atentado a agente de la autoridad.

Tras la correcta identificación del detenido, se constató además que estaba quebrantando una medida judicial de seguridad de prohibición de entrada en dicho establecimiento comercial, por lo que también se procedió a investigarle por ello.