Robbie Williams, David Byrne, Lily Allen, Idles, Interpol y Charlotte de Witte estarán en Bilbao BBK Live 2026

BILBAO 11 Dic.

Bilbao BBK Live celebra sus dos décadas de historia con una edición conmemorativa que reunirá a grandes nombres de la música internacional, estatal y local, como Robbie Williams, David Byrne, Lily Allen, Idles, Interpol o Charlotte de Witte los días 9, 10 y 11 de julio de 2026 en su enclave habitual de Kobetamendi.

Según han informado los organizadores, Robbie Williams, icono del pop británico, llevará por primera vez a Kobetamendi su 'Long 90's Tour', una mirada nostálgica a la década que marcó su carrera y que acompaña al lanzamiento de su nuevo álbum Britpop. David Byrne, figura imprescindible de la música contemporánea y mente creativa detrás de Talking Heads, regresa al festival con una propuesta que, "como es habitual en él, promete romper moldes y dejar huella", han destacado.

Desde el pulso más visceral del rock, Idles regresan al aniversario del festival con su energía "incontrolable, consolidándose como una de las bandas más potentes de la escena actual". Lily Allen presentará 'West End Girl', su aclamado álbum confesional, en un directo exclusivo donde interpretará el disco al completo. Una de las voces más icónicas del pop británico, de vuelta en el mejor momento para el aniversario del festival, han destacado los organizadores.

Alabama Shakes se suman al cartel con el soul "rock incendiario y la inconfundible voz" de Brittany Howard, mientras que Charlotte de Witte, figura clave de la electrónica contemporánea, llevará un directo que condensa "vanguardia, contundencia y una presencia arrolladora en cabina". Junto a ellas Interpol, una de las bandas más influyentes del indie-rock de las últimas décadas, completa este bloque de nombres "imprescindibles" que dan forma al 20 aniversario del festival.

Desde el imaginario nostálgico de Belle and Sebastian hasta el descaro escénico que acompaña al "euro-country" de CMAT y la introspección pop-folk de Paris Paloma, sus propuestas comparten una misma sensibilidad: "la de quienes entienden la música como un vehículo de expresión personal y colectiva, capaz de traspasar géneros y generaciones", han apuntado desde el festival.

En cuanto a la electrónica, Richie Hawtin presentará 'DEF EFX XOX', un espectáculo inmersivo que explora nuevos territorios entre la improvisación y la tecnología. Le acompañan Tomora, el supergrupo formado por Tom Rowlands (The Chemical Brothers) y AURORA, en una alianza inédita entre electrónica y pop alternativo; Soulwax, banda esencial en la evolución de la electrónica europea, cuyo directo se ha convertido en una experiencia única que trasciende géneros; y Apparat, referente de la vanguardia sonora más emocional.

Respecto al talento estatal, el festival contará con Dani Fernández, referente del nuevo pop estatal; Belén Aguilera, compositora versátil que transita con naturalidad entre lo íntimo y lo generacional; La M.O.D.A., banda cuyo directo colectivo y enérgico se ha ganado un lugar propio; y Xoel López, figura clave en la evolución del pop independiente en castellano.

A ellos se suman nombres que están renovando el panorama desde distintos ángulos: Ralphie Choo, Bb trickz, Juicy BAE y AMORE, con propuestas que van del trap al pop experimental. Además, estarán Yerai Cortés y Queralt Lahoz, explorando nuevas formas del flamenco; la intensidad del post-punk y el rock alternativo de Depresión Sonora y Las Petunias; y Cervatana, el nuevo proyecto de miembros de Derby Motoreta's Burrito Kachimba que irrumpe con una propuesta vibrante entre el kraut y la electrónica.

En el apartado de nuevas bandas se incluye el refinado cruce de funk, electrónica y sonidos mediterráneos de Nu Genea live, que transportará al público "directamente a Italia", pasando por la "vitalidad desbordante" del icono del pop francés ZAZ y la poderosa voz de la artista maliense Fatoumata Diawara cantando en bambara conforman un viaje musical que abraza la raíz y la modernidad.

Les acompañarán el soul elegante de Thee Sacred Souls y la visión acelerada y provocadora de la nueva electrónica rave de horsegiirL. Desde Italia, Mind Enterprises, autores del hit 'Viral Idol', sumarán su propuesta hedonista y bailable a un bloque donde también destacan nuevos nombres internacionales como Carpetman, Folk Bitch Trio, Hoonine, Don West y Mietze Conte, proyectos que "desafían etiquetas y expanden el imaginario sonoro" del festival. Como siempre, habrá apuestas con 'eusko label' como Sara Zozaya, Aimarz, Marte Lasarte, GAR y Suave, con un espacio especial en el festival.

En este XX aniversario, la organización de Bilbao BBK Live ha agradecido especialmente el apoyo al Ayuntamiento de Bilbao y de Fundación bancaria BBK que, junto con los patrocinadores y resto de instituciones colaboradoras, hacen posible este evento.

La preventa exclusiva a asistentes de ediciones anteriores ya está disponible hasta el miércoles, 17 de diciembre, a las 10.00 horas. La venta especial para fans será desde el lunes 15 de diciembre a las 12.00 horas hasta el miércoles, 17 de diciembre, a las 10.00 horas. Para acceder es necesario apuntarse a la lista de espera habilitada en la web del festival. La venta general dará comienzo el miércoles 17 de diciembre a las 10.00 horas.

El Bono preventa exclusiva asistentes tien un coste de 145 euros más gastos; el Bono Fan 149 euros más gastos; el Bono venta general 160 euros más gastos; el Bono Cuadrilla 133 euros más gastos (por la compra de 5 bonos, se reciben 6); el Bono Gaztea 120 euros más gastos (para menores de 24 años, imprescindible presentar DNI en acceso al festival).