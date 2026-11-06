Rocío Maeso, Ander Rodríguez, Isabel Chozas y David Cordobés, "Eroski-BCC Onenak 2026" - EROSKI

SAN SEBASTIÁN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eroski y Basque Culinary Center (BCC) han entregado este viernes los 'Reconocimientos Eroski-BCC Onenak' a Rocío Maeso y Ander Rodríguez, del Restaurante Muina de Zumaia, a Isabel Chozas, cocinera y cofundadora del proyecto Salinas Santa Teresa en Cádiz, y David Cordobés, cofundador de AC Cakes, empresa madrileña conocida por sus innovadoras tartas de queso.

Estos galardones buscan apoyar, desde hace 13 años, proyectos de los integrantes de la comunidad BCC alumni que están transformando la manera de entender la alimentación y la gastronomía, y que destacan por su compromiso con el producto local, la sostenibilidad y la innovación, valores compartidos por ambas entidades.

La entrega de estas distinciones ha tenido lugar en Basque Culinary Center, ubicado en Miramón (Donostia-San Sebastián), y han acudido, por parte del centro formativo, Vicente Atxa, presidente del Patronato de Basque Culinary Center y rector de Mondragon Unibertsitatea, mientras por parte de Eroski ha acudido Rosa Carabel, CEO de Grupo Eroski.

También se ha contado con la presencia de representantes del Gobierno Vasco y del Gobierno de Navarra, entre ellos, la consejera de Alimentación, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco, Amaia Barredo; el viceconsejero de Bienestar de Gobierno Vasco, Iván Larraza, el consejero Desarrollo Rural y medio Ambiente Gobierno Navarra, Jose Mª Aierdi, y el consejero de Industria, Transición ecológica y digital empresarial Gobierno Navarra, Mikel Irujo.

DEGUSTACIÓN

Además, más de un centenar de profesionales de la industria agroalimentaria, representantes de las cámaras de comercio, instituciones, asociaciones y medios de comunicación han podido disfrutar de este encuentro en el que los asistentes han vivido una experiencia gastronómica "única", degustando platos y bebidas elaborados por las personas galardonadas.

Durante su intervención, Rosa Carabel ha destacado que en Eroski creen que el futuro de la alimentación se construye sobre tres grandes pilares: la innovación, la sostenibilidad y el impulso al producto local. "La innovación y la tecnología son fundamentales para transformar el sector, también desde la cocina y la elaboración de nuevos productos, abriendo nuevas posibilidades para poner en valor los recursos del territorio, nuestra tradición gastronómica y el talento de quienes forman parte de la cadena alimentaria", ha dicho.

Al mismo tiempo, ha apuntado que avanzar hacia un modelo más sostenible exige "fortalecer los vínculos con los productores locales, favorecer un uso responsable de los recursos y generar actividad económica y empleo en nuestro entorno".

Los proyectos reconocidos en esta nueva edición de los BCC Onenak son un "magnífico ejemplo de cómo tradición, conocimiento, creatividad e innovación pueden combinarse para impulsar una alimentación con futuro", ha sostenido.

AGENTES DE LA CADENA ALIMENTARIA

Asimismo, la CEO de Grupo Eroski ha subrayado en su discurso la importancia de la colaboración entre todos los agentes de la cadena alimentaria, una apuesta que la cooperativa promueve "firmemente", ya que lo considera "clave" para afrontar los grandes retos del sector.

Por su parte, Vicente Atxa, ha manifestado que "Rocío, Ander, Isabel y David demuestran que se puede emprender desde la gastronomía con identidad, producto local y compromiso con el territorio, ya sea desde un restaurante en Zumaia, una salina en Cádiz o una empresa de pastelería en Madrid".

"Hacerlo junto a Eroski refleja un compromiso compartido con las nuevas generaciones que marcarán el futuro de la alimentación", ha agregado.

RESTAURANTE MUINA

Rocío Maeso y Ander Rodríguez son los cofundadores del Restaurante Muina, un aclamado proyecto gastronómico ubicado en la localidad guipuzcoana de Zumaia, que abrió sus puertas en abril de 2025.

Junto a Amaia Rodríguez y Mikel Toledo, estos dos profesionales se graduaron en Basque Culinary Center en 2017, cuentan con una trayectoria reconocida a nivel mundial. Sala y cocina, respectivamente, forman una pareja profesional y personal que entiende el restaurante como un proyecto integral, donde producto, calidad, identidad y hospitalidad avanzan en una misma dirección.

Su propuesta se aleja de excesivos formalismos para centrarse en una cocina de temporada y de mercado con una identidad territorial muy marcada, trabajando mano a mano con productores locales. El año pasado recogieron el premio Gastronomika Saria a la Apertura del Año en el congreso San Sebastián Gastronomika.

SALINAS SANTA TERESA

Isabel Chozas, cocinera y cofundadora del proyecto Salinas Santa Teresa en Cádiz, estudió en Basque Culinary Center, donde se graduó en Gastronomía y Artes Culinarias en 2019. Tras completar su formación práctica en cocinas de renombrados restaurantes, decidió regresar a su tierra natal. Es la socia fundadora y chef principal de la Salina Santa Teresa, ubicada en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Es un proyecto que combina el arraigo familiar, el emprendimiento y la dirección gastronómica. Junto a su hermana Ángeles Chozas y su familia, es la impulsora de la recuperación de este espacio de unas 24 hectáreas en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, que llevaba más de 40 años abandonado.

Isabel es hoy la directora y Chef del restaurante "El Estero", el espacio gastronómico de la salina. Su papel es el de transformar los recursos propios del ecosistema (pescado de estero, algas, salicornia y sal de la propia salina) en una propuesta culinaria de alta calidad y kilómetro cero. Su establecimiento está incluido en la Guía Repsol 2025.

AC CAKES

Por su parte, David Cordobés, cofundador de AC Cakes, se graduó en Basque Culinary Center en 2024. Su empresa, con sede en Madrid, es conocida por sus innovadoras tartas de queso. Elabora actualmente entre 1.500 y 2.000 tartas diarias.

Lo que nació como un experimento casero en su casa durante la pandemia, es hoy una de las marcas de repostería más virales y exitosas de España, gracias a su apuesta por la I+D aplicada al producto, junto a un marketing muy notorio y reconocido. Ha construido una identidad propia dentro del ámbito de la pastelería.

David defiende que la revolución culinaria actual ocurre conectando disciplinas fuera de la cocina y, en este sentido, ha participado como ponente en San Sebastián Gastronomika 2026 para debatir sobre la innovación gastronómica colaborativa.