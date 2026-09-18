Rocio Vitero repetirá como candidata de EH Bildu en Vitoria con el objetivo de repetir victoria y poder gobernar

Rocio Vitero - EH BILDU

VITORIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Política de EH Bildu en Vitoria-Gasteiz ha propuesto a Rocio Vitero como cabeza de lista y candidata a la Alcaldía de la ciudad de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027, al considerar que es la "persona más adecuada" para representar "el proyecto de Euskal Herria Bildu y del soberanismo de izquierdas" con el objetivo de alcanzar mayores cotas de bienestar para la ciudadanía.

En una nota, la formación soberanista ha recordado que, en las elecciones municipales de 2023, EH Bildu obtuvo "unos resultados históricos" en Vitoria-Gasteiz, que ganó los comicios y convirtió a Vitero en "la primera mujer en ganar las elecciones municipales en la historia de la ciudad".

En este sentido, ha señalado que EH Bildu ha trabajado con la "responsabilidad" de ser la primera fuerza política y alcanzando "acuerdos de calado" que han estado orientados a "reforzar los servicios públicos y mejorar la vida de la gente".

La Mesa Política de Vitoria-Gasteiz se ha mostrado convencida de que la ciudad "necesita un cambio de rumbo" y unas políticas transformadoras que respondan, con ambición, a los retos de época a los que nos enfrentamos, "un empuje", ha pronosticado, que "llegará de la mano de Euskal Herria Bildu y de Rocio Vitero".