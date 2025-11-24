Rodrigo Cortés presenta este lunes en Bilbao "La piedra blanda", una fábula gráfica ilustrada por Tomás Hijo

BILBAO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta y escritor Rodrigo Cortes (Orense, 1973) presenta este lunes en Bilbao "La piedra blanda" (Random House), descrita como una "fábula gráfica" en la que el grabador Tomás Hijo (Salamanca, 1974) se ha encargado de poner las ilustraciones.

La presentación tendrá lugar a las 19.00 horas en el Salón El Carmen de Indautxu en un acto de entrada libre hasta completar aforo, que cuenta con el patrocinio de BBK y de la editorial y en la que Cortés conversará con el periodista César Coca.

"La piedra blanca" es un trabajo conjunto entre Cortés e Hijo que combina elementos de la novela picaresca, el cómic, el grabado y el espíritu de los códices medievales para describir, en clave picaresca, la vida de Pedro de Poco, alguien que "nació boca abajo y a la segunda que ha sido monje, ladrón, santo, mendigo, pastor, nada".

Tal y como describen desde Random House el proyecto, en el que ambos han invertido cinco años de trabajo, es "una novela enteramente tallada, hija de la tradición picaresca, que es también un homenaje al origen de todos los libros, al misterio y la fascinación de que están hechos los árboles del bosque".

De su colaboración, Tomás Hijo ha explicado que Rodrigo Cortés le mostró el primer borrador de su idea en un bar de Madrid. "Lo leí mientras se zampaba una tostada enorme" y, ha añadido, "el texto estaba lleno de misterios contados con franqueza y de imágenes deslumbrantes invocadas como cosas corrientes".

En palabras del ilustrador, en los textos del cineasta "hay una emoción inconfundible (pero difícil de describir) que aparece cuando te encuentras con algo así: una impaciencia, una sensación casi física de necesidad, de ganas de agarrar un lápiz y de escuchar cómo la punta rasca el papel mientras las ideas toman forma".

Por su parte, Cortés ha afirmado, respecto a la labor del ilustrador que "perderse en un grabado de Tomás es abandonarse al placer de observar, buscar las siete diferencias sin comparar nada con nada".

Según ha enfatizado, "qué agradecido se siente el escribidor cuando las palabras se disuelven en su tinta y de ellas sólo queda la estela" porque, ha subrayado, el resultado, "huelga decirlo, no es texto ilustrado, es un motete a dos voces, una fuga a cuatro manos; nada es antes ni es después, todo es un cantar de ida y vuelta".

Aparte de su labor como director de cine, Cortés, como escritor, publicó, a finales de 2013, la colección de antiaforismos 'A las 3 son las 2' y, un año más tarde, 'Sí importa el modo en que un hombre se hunde', su primera novela.

En 2016 publicó un nuevo libro de breverías, 'Dormir es de patos', a la que siguió, en 2021, 'Los años extraordinarios', su segunda novela. En 2024 publicó 'Cuentos telúricos', su primera antología de cuentos y su sexto libro.

A su vez, Tomás Hijo ha ilustrado casi un centenar de libros y es autor de varios títulos propios. Es el co-creador del 'Tarot del Toro', en colaboración con Guillermo del Toro, y de otras barajas de tarot ambientadas en los mundos de Tolkien, George R.R. Martin y Jim Henson.

Además, ha contribuido en el apartado gráfico de películas de Guillermo del Toro y Rodrigo Cortés, y ha ejercido de profesor de Ilustración y Diseño en un par de universidades. Su técnica creativa principal es el grabado, y su obra se ha expuesto en galerías de Estados Unidos y Europa. En 2015 fue galardonado con el Best Artwork Award de la Tolkien Society.