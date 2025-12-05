Rodríguez pregunta si "alguien piensa que EH Bildu va a estar haciendo pintadas y a quién conviene" que eso suceda

Archivo - El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodriguez - EH BILDU - Archivo

BILBAO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Política y parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, se ha preguntado este viernes "si alguien piensa que EH Bildu va a estar haciendo pintadas y a quién conviene" que sucedan este tipo de cosas.

Rodríguez se ha referido así, en en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a sucesos como la vandalización de placas de víctimas de ETA en Durango (Bizkaia) y la sede del PP de Bilbao, o las pintadas y pancartas amenazantes e insultantes contra políticos del PSE-EE, como su secretario general, Eneko Andueza, y el consejero del Gobierno Vasco Denis Itxaso.

El dirigente de la formación soberanista ha destacado que EH Bildu ha sido "muy clara" ante los acontecimientos, ya que ha dicho que "no los apoyamos y, por contra, los rechazamos", porque, según ha defendido, "la crítica y la confrontación política con el resto de partidos de debe dar en términos meramente políticos y dialécticos".

"EH Bildu está tratando de construir mayorías democráticas, en una estrategia de seducción democrática. Según todas las encuestas, es posible e incluso puede ser probable que EH Bildu gane las próximas elecciones tanto municipales como autonómicas, por lo que, ¿alguien piensa que EH Bildu va a estar haciendo pintadas? ¿A quién conviene este tipo de hechos? ¿A quién conviene hablar de estos temas y no de los grandes problemas que tiene esta sociedad?", se ha preguntado.

Así, ha pedido al resto de agentes políticos a que "no se utilicen este tipo de sucesos aislados para tratar de alimentar y reconstruir virtualmente una realidad y una situación que hace tiempo han sido superadas". "Que alguien quiera hacer creer que la situación que vivimos actualmente es comparable a la que teníamos hace 15, 20 ó 25 años es una tremenda irresponsabilidad", ha asegurado.

"NADIE DIJO NI MU"

En este sentido, Arkaitz Rodríguez ha lamentado que "nadie dijo ni mu, no se abrieron informativos y no acapararon portadas" las declaraciones del concejal del PP en Durango, Carlos García, en las que tildó al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi de "despreciable terrorista" y consideró que la formación siberanista debería "estar fuera de las instituciones, como el partido nazi en Alemania y el partido comunista en casi toda Europa".

"Por contra, un anónimo pone una pancarta y se crea un ruido enorme. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cuando sucede algo así debemos estar los siguientes dos, tres o cuatro días hablar de estas cosas como si no hubiera problemas más graves en erste país?", se ha preguntado.

En su opinión, estas situaciones ocurren porque "aquí alguien tiene un gran interés en que estemos hablando de este tipo de cosas y no, por ejemplo, de la emergencia en la vivienda o en la crisis de los cuidados".

En todo caso, Arkaitz Rodríguez ha reiterado que la postura de EH Bildu ante este tipo de ataques es "muy clara y conocida", y ha vuelto a instar al resto de partidos a que "no utilicen este tipo de sucesos puntuales para tratar de reproducir virtualmente una situación que, afortunadamente, dejamos atrás hace mucho tiempo gracias a la gran mayoría de la sociedad vasca".