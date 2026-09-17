RTVE emtirá las galas de inauguración y clausura del Festival y los Premio Donostia a Naomi Watts y Werner Herzog

Cartel de la 74 edición del Festival de San Sebastián - SSIFF

SAN SEBASTIÁN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

RTVE se volcará con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián a través de su programación. Así, emitirá la inauguración, clausura y los Premios Donostia y ofrecerá durante toda la semana una programación especial dedicada al cine y las estrellas de esta 74 edición del certamen desde su carpa situada frente a la playa de la Concha.

La 2 y RTVE Play ofrecerán en directo la gala de inauguración este viernes, a partir de las 20.30 horas, presentada por las actrices Mariona Terés y Fariba Seikhan, y durante la cual también se entregará el Premio Donostia al director alemán Werner Herzog.

La entrega del Premio Donostia a Naomi Watts se verá el sábado en directo por RTVE Play a las 22.15 horas, y en diferido por La 2 el domingo a 00.25 horas. Además, el sábado 26 se emitirá en directo la gala de Clausura en La 2, RTVE Play y TVE Internacional a las 20.30 horas.

A lo largo de toda la semana, parte de la programación de RTVE se emitirá desde la carpa situada en la plaza del Ayuntamiento. El magacín cultural 'Sukha' acercará cada tarde, de lunes a viernes, las novedades del certamen con Susana Castañón en La 2.

También se emitirán desde allí 'Versión española' ('Dispararon al pianista', de Fernando Trueba, el martes 22), 'Historia de nuestro cine' ('El desencanto', de Jaime Chávarri, en su 50º aniversario, el jueves 24) y 'Atención obras' (con entrevistas a Patricia López Arnaiz y Antonio de la Torre, de 'Sacamantecas', el sábado 26).

'Días de Cine' ofrecerá una amplia cobertura del festival en su programa del sábado 26. Los magacines 'D Corazón' y 'Flash Moda' estarán en San Sebastián muy pendientes de la actualidad del certamen y sus protagonistas, y los periodistas del área de cultura de los informativos Carlos del Amor y Jose Fernández viajarán un año más a San Sebastián para contar al detalle toda la información del festival en los Telediarios y en el Canal 24 horas.

RNE también se emitirá desde la carpa RTVE. 'El Ojo Crítico' se realizará en directo el jueves 24. 'De película' entrevistará en la carpa a José Luis Rebordinos, director del festival, y a Pedro Subijana, y atenderá a figuras como Isabel Coixet y Borja Zausen, J. A. Bayona y Carlos Torres, Enzo Bogrinci y Estela Pérez del Castillo o Fernando Trueba.

'De serie' realizará un especial en San Sebastián en el que participarán el reparto de la serie 'El castillo' (Raúl Arévalo, Valentina Vidal, Omar Ayuso y Laia Marull), Paco Ramos, vicepresidente de Netflix Contenido América Latina, Fernándo Pérez, director de las galas del festival, o la fotógrafa Concha de la Rosa.

'Zum', de Radio 3, se fijará en los premios a Naomi Watts y Carmen Machi, en películas como 'Sus hijos', 'El mal hijo', 'Lejos de los árboles', 'Las ciegas hormigas' y 'Cinco minutos más, y en el palmarés final del certamen.

La actualidad del Festival de San Sebastián estará presente en los informativos y programas de RNE de la mano de la enviada especial Conxita Casanovas, que hará desde allí su programa 'Va de cine', los sábados 19 y 26. Además, 'Las mañanas de RNE' entrevistará a los autores del documental de RTVE 'Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible'.

Este año, por primera vez un programa de Radio Clásica se ocupará en sus contenidos del festival: 'Vamos al cine' dará voz a protagonistas musicales del certamen, como la Euskadiko Orkestra o los miembros del jurado de bandas sonoras Eva Gancedo, Oliver Arson y Aranzazu Calleja.

RTVE PLAY

RTVE Play será otra de las mejores ventanas para seguir el Festival: Raquel Elices realizará entrevistas exclusivas para la plataforma con los protagonistas de las películas participadas por RTVE. En su portada especial recogerá todos los vídeos y novedades del festival, directos de las galas y presentaciones.

Además, los espectadores podrán disfrutar gratuitamente de películas premiadas en otras ediciones. Títulos internacionales como 'Otra ronda', 'Crónica de un asesino en serie' o 'Drive my car'; y cintas del cine español como 'O corno', 'Entre dos aguas' o 'Handia'.

La plataforma emitirá en directo varias ruedas de prensa de las presentaciones de las películas participadas por RTVE. Además, del 17 al 28 de septiembre lanza el canal 'RTVE SANSEBASTIANFES' con una selección de películas galardonadas en otras ediciones, entrevistas y galas de años anteriores.

GALAS

RTVE, patrocinadora oficial del Festival de San Sebastián, celebrará cuatro galas con algunas de sus películas participadas: el debut de José Mota como director ('Arriba tutto'), y los proyectos más recientes de Jose Corbacho ('Burundanga'), Manuel Menchón ('La voz quebrada') y David Pérez Sañudo ('Sacamantecas').

En Sección Oficial a concurso RTVE participa con 'Sants', de Mikel Gurrea; en Proyecciones Especiales de la Sección Oficial también se verán 'Ruega por nosotras' de Daniel Monzón y 'Azken Agurra / Último adiós', de Koldo Almandoz; en New Directors participará 'Esta soledad', primer largometraje de Javier Giner; y 'Lejos de los árboles', de Meritxel Collel, se presentará en Zabaltegi-Tabakalera.

Además, se estrenará el documental 'Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible', con el que RTVE se ha convertido en el primer medio en el mundo que ha accedido a las criptas de Cuelgamuros. Dirigido por Belén Alonso y Manuel Diéguez, este trabajo del área DocumentaRTVE se estrenará en el certamen el día 22 y se verá próximamente en RTVE.

Un año más, RTVE entregará en el festival el Premio RTVE-Otra Mirada que desde este año se entregará a una mujer productora que haya contribuido a construir una industria audiovisual más diversa, inclusiva e igualitaria. El Observatorio de Igualdad de RTVE estará además presente en la jornada '¿Quién tiene derecho a imaginar? Por un audiovisual feminista, antirracista y decolonial'.

Asimismo, en San Sebastián se presentará el Premio de Cine e Infancia UNICEF & RTVE, un nuevo reconocimiento que nace en el festival para distinguir historias centradas en la infancia y la adolescencia, "sus realidades, derechos, desafíos y aspiraciones".