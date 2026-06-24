Rubén Blades, The Bad Plus, Gretchen Parlato, Irene Reig y Snarky Puppy entre los artistas del Jazz de Vitoria

Archivo - El cantante y actor panameño Rubén Blades, durante una actuación en Madrid - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

VITORIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 49 edición del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz presenta un programa, cuya finalidad es "contagiar al público del privilegio que supone disfrutar de la música en directo", ya sea en el escenario de Mendizorrotza, en el Palacio de Congresos de Europa, en la calle o en una 'jam session'.

Esta es la premisa con la que se ha presentado, este miércoles en rueda de prensa, una nueva edición de un festival, que se celebrará del 13 al 18 de julio en más de quince escenarios y con medio centenar de conciertos, la mayor parte gratuitos, con el propósito de "llenar de jazz la ciudad, promocionar el talento joven y atraer nuevos públicos".

El escenario principal del evento volverá a ser el polideportivo de Mendizorrotza que iniciará sus directos el miércoles 15, de mano de Gretchen Parlato, considerada como una de las vocalistas más hipnotizantes de su generación, quien presentará su último disco. 'Premio de Jazz vocal 2025 de la Jazz Society', llegará al Festival en formato cuarteto donde destaca su carismática voz.

Tomará el relevo Take 6 o, como les denomina Quincy Jones, "los mejores vocalistas del planeta". Con una trayectoria como conjunto de más de 40 años y una decena de Premios Grammy, este fenómeno musical está formado por seis voces virtuosas unidas en una armonía cristalina.

Al día siguiente será el turno de la saxofonista catalana Irene Reig con su cuarteto, consolidada como una de las revelaciones del jazz nacional. 'Ànima' es su último disco, una obra que fusiona sus diferentes influencias y que culmina con la composición de su primera suite.

Posteriormente, reconocida mundialmente por sus presentaciones en vivo, en las que combinan el 'swing', el 'free jazz' "de la era espacial", el 'bebop', baile, y por una deslumbrante puesta en escena afrofuturista, llega Sun Ra Arkestra. Este grupo de jazz estadounidense formado a mediados de la década de 1950 ha grabado más de cien álbumes a lo largo de su larga trayectoria. Su trabajo más reciente lanzado el año pasado 'Lights On A Satellite' es la base de esta nueva gira "intergaláctica".

Magalí Sare y Manel Fortià afrontarán el reto de calentar el pabellón de Mendizorrotza el viernes 17 de julio antes de la salsa de Rubén Blades. Este dúo, donde el protagonismo recae en la voz de Sare y el contrabajo de Fortià, presenta un proyecto que consigue recrear el universo sonoro del folclore iberoamericano adaptado al siglo XXI.

Por su lado, el multifacético artista Rubén Blades es todo un icono de la música latina con doce premios 'Grammy' y trece 'Latin Grammy'. Su música basada en la salsa afro-cubana clásica incorpora influencias del rock, el jazz, y sonidos de todo el mundo. Actuará en Vitoria con la Big Band dirigida por Roberto Delgado.

El broche final llegará el sábado con la gira de despedida de The Bad Plus. El icónico grupo, fundado por el bajista Reid Anderson y el batería Dave King, al que acompañan Ben Monder a la guitarra y Chris Speed al saxofón, pone fin a una etapa en la que se ha confirmado como uno de los conjuntos más influyentes y aventureros del jazz moderno.

Con el listón por todo lo alto, Snarky Puppy subirá al escenario para dar buena muestra de la amplia gama de influencias de un grupo cuya prioridad es el sonido y que cuenta en su haber cinco 'Premios Grammy'. Este colectivo formado por hasta 25 músicos en rotación, donde convergen talentos de un gran nivel musical, fue fundado por el bajista y compositor principal Michael League en 2004.

JAZZ EN EL EUROPA

Por segundo año consecutivo, el ciclo más vanguardista del festival se celebrará en el Palacio Europa. El trío del joven y consolidado pianista brasileño Amaro Freitas será el encargado de inaugurar la sección. Con una floreciente carrera internacional, el músico de Pernambuco acumula reconocimientos de la crítica por su innovación jazzística. Freitas estará acompañado por el contrabajista Sidiel Vieira y el baterista Rodrigo Digão Braz.

El martes 14 le tocará el turno a otro trío, los estadounidenses New Jazz Underground, un nombre que es toda una declaración de intenciones, ya que está considerado como un colectivo ultracreativo que va camino de ser un grupo referente más allá del jazz. El saxofonista Abdias Armenteros, el bajista Sebastian Rios y el baterista TJ Reddick han sido aclamados como algunos de los jóvenes artistas más prometedores del jazz.

El contrabajista alavés Iosu Izaguirre presentará, el miércoles 15, su segundo disco 'Ilusio'. Tras su homenaje a Charles Mingus, Izaguirre aborda, en este trabajo, el jazz desde una "visión aperturista, orgánica y emocional". Su sexteto está formado por el trompetista Rubén Salvador, el saxofonista alto Pablo Ramos, el trombonista Asier Iturbe, el pianista Koldo Uriarte y el baterista Aitor Bravo.

Un día después, la pianista canadiense Kris Davis presentará su nuevo álbum 'Run the Gauntlet', en el que "mezcla con destreza composiciones estructuradas con improvisación espontánea" desde su papel de líder de un talentoso trío formado por el contrabajista Robert Hurst y el baterista Johnathan Blake.

Riley Mulherkar es miembro fundador del grupo The Westerlies, pero también desarrolla su proyecto personal desde hace dos años, cuando lanzó su álbum 'Riley', considerado por la crítica como uno de los mejores discos debut "en mucho tiempo". El viernes 17, el público tendrá oportunidad de vibrar con la música de este trompetista nominado al Grammy y que estará rodeado de Chris Pattishall al piano, Barry Stephenson al bajo y Jason Burger, a la batería.

La clausura de este ciclo, el sábado 18, será responsabilidad del precoz multinstrumentista de Chicago Isaiah Collier que recala en Vitoria-Gasteiz con su gira 'Collier plays Coltrane', un homenaje a John Coltrane en el centenario de su nacimiento. En un año tan significativo, Collier recupera los temas del disco grabado en 2021 'Cosmic Transitions', donde ya dejó patente su admiración por Coltrane y por 'A love supreme'. Collier actuará en Vitoria-Gasteiz con un formato de cuarteto.

El lunes 13 y el martes 14 los conciertos comenzarán a las 20.00 horas, mientras que del miércoles 15 al sábado 18, el horario se adelantará a las 17.30 horas para dar oportunidad al público de asistir a las dobles sesiones del polideportivo de Mendizorrotza.

A esta programación se suma Jazz de Medianoche en el Hotel Ciudad de Vitoria, actuaciones de la Broken Brothers Brass Band por diferentes zonas de la ciudad, doce horas de música ininterrumpidas el sábado 11 de julio en el parque del Prado, conciertos en las localidades alavesas de Quintanilla de la Ribera, Pipaón y Lagrán, propuestas que conectan el cine y el jazz en el museo Artium, clases magistrales en el Conservatorio Jesús Guridi y un ciclo de tres conferencias, que tendrán lugar los días 15, 16 y 17 de julio, en Hibridalab.

Desde este miércoles, está abierta la tienda del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz en el vestíbulo principal del Palacio Europa, para atender de manera presencial al público interesado. En esta tienda se podrán adquirir las entradas y abonos para los conciertos del polideportivo de Mendizorroza y del palacio Europa, además de camisetas exclusivas de esta 49 edición.

La tienda tiene un horario de atención de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. Los fines de semana se adaptará a la actividad del Palacio Europa. Asimismo, se pueden adquirir entradas a través de la web de Jazz Vitoria.