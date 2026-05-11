'La Ruta del Arte BBK' inicia su séptima edición con reproducciones de obras con los animales como protagonistas

'La Ruta Del Arte BBK' Inicia Su Séptima Edición En Bilbao. - MUSEO DE BELLAS ARTES

BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de 'La Ruta del Arte BBK' recorrerá desde este lunes y hasta el día 9 de diciembre una treintena de localidades vizcaínas. Bajo el título 'Animalario', mostrará reproducciones de 38 obras de la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao en las que los animales son protagonistas.

'La ruta del Arte BBK' inicia su recorrido en Bilbao, donde ha sido presentada este lunes, junto a la Sala BBK, con piezas de distintos artistas, épocas y técnicas, desde la pintura, el grabado y el cartel hasta las artes aplicadas.

Comisariada por José Luis Merino Gorospe, conservador de Arte Antiguo del museo, las obras seleccionadas para esta séptima edición "ponen de relieve el valor alegórico de las representaciones animales, que trascienden lo meramente descriptivo para reforzar la dimensión narrativa del arte", han explicado sus responsables.

Según han recordado, a lo largo de la historia la representación de los animales ha asumido "un papel simbólico, a menudo vinculado a las virtudes y defectos del ser humano". En este contexto, la figura mitológica del dios Júpiter protagoniza composiciones de los pintores flamencos Paul de Vos y Jacob Jordaens, "encarnando, bajo las formas de un toro y un sátiro mitad hombre, mitad cabra, la violencia latente del instinto primario".

Desde el Bellas Artes han destacado que "este imaginario pervive en el arte contemporáneo español, donde la tauromaquia adquiere un papel simbólico: con ecos picassianos, en la obra de Luis Fernández se convierte en metáfora de la Guerra Civil, mientras que en Ignacio Zuloaga el caballo herido adquiere un carácter sacrificial".

Según han explicado, frente a esa visión, artistas como José Arrue y Aurelio Arteta recrean en su pintura "escenas de armonía" entre seres humanos y animales. Por su parte, la humanización de la especie da lugar a un género propio que "adquiere carácter moralizante en el concierto de aves de Paul de Vos o expresa un sincero respeto hacia los animales en la obra de Rosa Bonheur".

Además, en el siglo XX, el recurso iconográfico del "símbolo parlante" se actualiza para "reconocer o calificar a un personaje". Así, en el lienzo de R. B. Kitaj un móvil con dos gatos atribuido al joven Picasso -emblema del café barcelonés Els Quatre Gats- sugiere "el carácter intelectual de la retratada".

La fotografía también recurre a este lenguaje simbólico y, por ejemplo, en el retrato del poeta José Hierro realizado por Alberto Schommer "libélulas y mariposas aluden a la transformación", un motivo que se repite en la reja funeraria de Francisco Durrio.

También, relatan desde el Bellas Artes, en el retrato de Ringo Starr de Richard Avedon, la paloma blanca refleja "los nuevos valores asociados a la beatlemanía y a la contracultura de finales de los años sesenta".

Dos décadas más tarde, el colectivo Guerrilla Girls "resignifica la iconografía clásica en clave feminista" en un cartel en el que una Venus aparece cubierta con una máscara de gorila. Por último, Mimmo Paladino o Joseph Beuys recuperan en sus obras "la vitalidad arcaica" del espíritu animal.

COMENTARIOS DE LAS OBRAS

Desde 2020, 'La Ruta del Arte BBK' busca extender la actividad de difusión y educación del museo "más allá de su sede" con el objetivo de fomentar la cultura artística y dar a conocer "la riqueza de su patrimonio en espacios públicos".

En cada edición, esta iniciativa se materializa en un nuevo dispositivo móvil compuesto por una serie de paneles que reproducen obras de la colección "con gran fidelidad". Junto a las imágenes, se incluyen comentarios sobre cada obra en euskera y castellano que, también con versión en inglés, se pueden descargar gratuitamente a través de un código QR.

Asimismo, ofrece un servicio de mediación elaborado por el Departamento de Educación y Acción Cultural con visitas comentadas para centros educativos y asociaciones culturales y atención a las consultas de las personas que se acerquen a la exposición.

En colaboración con la Fundación Bancaria BBK y los ayuntamientos, la muestra pasará una treintena de localidades vizcaínas hasta el 9 de diciembre, fecha en la que finalizará su recorrido en Durango.