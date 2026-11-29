Archivo - Un trabajador montado en un tractor trabaja en los viñedos de una empresa Txakoli - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las localidades alavesas de Amurrio, Orduña, Llodio, Orozko, Aiara, Okondo y Artziniega acogerán, entre el 4 y el 8 de diciembre, la primera edición de 'Amalur Fest', un festival dedicado a la mitología vasca impulsado por la Ruta del Txakoli de Aiaraldea.

Durante cinco jornadas, la iniciativa combinará conciertos, danza, kalejiras mitológicas, gastronomía y catas de txakoli, con acceso gratuito para todos los públicos, según ha informado la organización en un comunicado.

El Parque Municipal de Amurrio será el centro del festival, con la instalación de una gran carpa que acogerá los espectáculos principales.

El domingo 6 de diciembre actuará la banda vizcaína de folk Korrontzi (21.00 horas) tras el pase de N'T (20.00 horas), mientras que el lunes 7 será el turno de la compañía de danza Node con la obra 'Aztura' (20.00 horas) y del grupo Neomak (21.00 horas), que presentará su segundo trabajo discográfico, 'Lazturak orbain'.

El resto de las localidades participantes recibirán una 'foodtruck' itinerante con producto local, acompañada de kalejiras mitológicas, actuaciones de Aiara Dantza Taldea, triki-poteo en Orduña y una gincana mitológica familiar en Artziniega el martes 8 de diciembre.

El programa incluye cinco catas guiadas de txakoli a cargo de las bodegas asociadas Garate (Llodio), Beldui (Orozko), Txikubin (Aiara) y Artomaña (Okondo y Artziniega).

Aunque todas las propuestas son gratuitas, tanto las catas como la gincana cuentan con aforo limitado y requieren inscripción previa a través de la página web oficial del festival (amalurfest.eus).

Desde la organización han señalado que el certamen nace con vocación de continuidad para "consolidarse en el calendario cultural y turístico de la comarca en próximas ediciones, abordando las raíces y símbolos de la mitología vasca desde una perspectiva contemporánea".