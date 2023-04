Sagardui dice que los datos evidencian que "no es cierto" el desmantelamiento de Osakidetza que "crece sin cesar"

Afirma que nunca se han invertido más recursos en el sistema y destaca el aumento de la plantilla y la reducción de listas de espera



BILBAO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, ha afirmado que los datos "objetivos" evidencian que "no es cierto" el supuesto "desmantelamiento de Osakidetza que "crece sin parar".

Sagardui ha realizado estas declaraciones el mismo día en el que se celebran en las tres capitales vascas manifestaciones convocadas para denunciar el "desmantelamiento" de Osakidetza.

La consejera ha indicado que, como han dicho en otras ocasiones, "no es cierto que exista desmantelamiento en Osakidetza". "Y a los datos me remito. No hay ni un solo caso en el que un servicio de titularidad pública del Departamento de Salud se haya privatizado, los nuevos recursos que se están creando en Osakidetza -porque Osakidetza crece sin cesar- son todos de titularidad pública. Nunca se ha invertido más recursos que los que actualmente se invierten en nuestro sistema sanitario público", ha apuntado.

Según ha manifestado, los datos confirman que se está recuperando el pulso tras la pandemia que ha sacudido a todos los sistemas sanitarios del mundo".

Gotzone Sagardu ha subrayado que Euskadi es la segunda Comunidad con los mejores servicios sanitarios, según un estudio hecho público este viernres de la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Ha precisado que la FADSP ha tenido en cuenta los criterios usados por la OMS, la OCDE y Eurostat e indicadores claves del Sistema estatal de Salud como los últimos datos de camas por mil habitantes, gasto per cápita, número de profesionales médicos de Atención Primaria y personal de enfermería, así como porcentaje de cirugía ambulatoria y de urgencias atendidas, listas de espera y gasto farmacéutico, entre otros.

Según ha asegurado, se ha incrementado el presupuesto de Salud y de Osakidetza un 43% en los últimos 10 años y ha indicado que Euskadi es una de las comunidades que más inversión en salud por paciente realiza. Según ha precisado, en 2023 superaron el techo de los 2.000 euros por habitante, llegando a los 2.114 euros persona/año.

"Hemos seguido ampliando y extendiendo nuestras infraestructuras sanitarias: desde centros de salud a hospitales, pasando por recursos de salud mental, por poner un ejemplo", ha remarcado.

Junto a ello, ha apuntado que se han reducido las listas de espera desde agosto hasta la actualidad "en nada menos que 18 días". "Se normaliza progresivamente la actividad afectada por la pandemia, incluso reduciendo las listas de espera quirúrgica notablemente", ha dicho.

Además, ha manifestado que la plantilla estructural de Osakidetza se amplió el año pasado en cerca de 2.500 plazas, 358 de ellas dirigidas exclusivamente a la atención primaria, y el presupuesto de este año contempla 919 plazas más.

Sagardui ha recordado que acaban de terminar las pruebas de la Oferta Pública de Empleo para consolidar 3.535 plazas y ya se han iniciado los trabajos de la siguiente oferta en otras 7.639 plazas en 110 categorías profesionales.

"Contamos con 340 nuevos equipos para realizar resonancias, ecografías y TACs. Osakidetza ha sido y es una apuesta clara de este gobierno", ha manifestado.

La consejera de Salud ha afirmado ser consciente de que existe un "déficit" de perfiles profesionales como médicos de familia y pediatra y ha indicado que es "algo que ocurre en toda Europa" y "no es un problema achacable solo a Euskadi".

"No es un problema de condiciones laborales ni de dinero, es un problema global por falta de plazas de formación en medicina suficientes desde hace años", ha manifestado.

Sagardui ha destacado que acaban de presentar el plan estratégico de Osakidetza hasta el año 2025, en el que han participado más de 300 profesionales, con 133 acciones que se van a poner en marcha en estos tres años para conseguir "cuatro objetivos prioritarios". "La sociedad, las personas pacientes, nuestros profesionales y el propio sistema de Osakidetza", ha concluido.