Sagredo destaca la contribución de BBK al "bien común" de Bizkaia con "visión a largo plazo" y "prudencia financiera"

El presidente de BBK, Xabier Sagredo, ha destacado la contribución de la fundación bancaria para servir al "bien común" de Bizkaia e "impulsar proyectos sociales, culturales y económicos que refuerzan la cohesión y el progreso del territorio".

Sagredo ha realizado estas reflexiones en el marco del Foro Gran Vía, que ha arrancado este viernes en Bilbao su primera edición, de la mano de la Fundación BBK, con la presencia del representante del BCE, Luis de Guindos, a cuya intervención ha dado paso.

Tras calificar a De Guindos como "una de las voces más autorizadas de la economía europea y una persona con una trayectoria que abarca tanto la gestión pública como la visión privada y académica del sistema financiero", Sagredo ha afirmado que "pocas figuras como él pueden ofrecer una perspectiva tan completa de lo que ha ocurrido estos últimos años en el sistema bancario europeo.

Tal y como ha subrayado, desde su observatorio en el BCE, conoce de primera mano la evolución de las entidades que operan bajo su supervisión los grandes bancos europeos, que son los que garantizan la estabilidad".

Entre ello, Sagredo ha situdado a Kutxabank, el banco vasco que, según ha subrayado, "ocupa una posición destacada con la tercera mejor evaluación supervisora SREP de toda la zona euro", puntuación que evalúa su perfil de riesgo y adecuación de capital.

Para Sagredo, ese reconocimiento a Kutxabank, "habla no solo de la solidez y prudencia del banco vasco, sino también de la lealtad y el compromiso de los accionistas, entre ellos, de la Fundación Bancaria BBK".

A su entender, la fundación bancaria "ha sabido conjugar prudencia financiera, impacto social y visión de largo plazo" para mantener el espíritu de las cajas vizcaínas de las que surgió y cuyo propósito mantiene vivo, el de "servir al bien común de Bizkaia, impulsar proyectos sociales, culturales y económicos que refuerzan la cohesión y el progreso de nuestro territorio".