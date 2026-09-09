Sala BBK de Bilbao acoge el día 18 un documental sobre el bailaor Paco Mora y el cuidado de su madre con alzheimer

Cartel del espectáculo "¡E.A!" - SALA BBK

BILBAO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sala BBK de Bilbao acoge el próximo día 18 de septiembre el documental "En mis zapatos", que cuenta la historia del bailaor Paco Mora tras dejar los escenarios para cuidar a su madre enferma de alzheimer. El propio Mora representará ese mismo día, el espectáculo "¡E.A!", en el que lleva a escena su experiencia como cuidador.

De este modo, a partir de las 19.00 horas del viernes 18 de septiembre, la sala BBK acogerá tanto la proyección de "En mis zapatos", que tendrá una duración de sesenta minutos, como el espectáculo flamenco "¡E.A!", que también tiene una hora de duración.

La sala bilbaína ha acogido este miércoles la presentación de este espectáculo flamenco, con la presencia del propio Mora, en el marco del Día Mundial del Alzhéimer, en una cita organizada por Developpe Dantza y AFA Bizkaia, la Asociación de Familiares de personas enfermas de Alzheimer y otras demencias, con el apoyo de BBK.

Según han indicado, Mora aparcó "una exitosa" carrera profesional tras el diagnóstico de su madre, y "terminó convirtiendo aquella vivencia en el pionero proyecto "Flamenco para recordar", concebido para acompañar y estimular a personas con deterioro cognitivo.

La cita, organizada por Developpe Dantza y AFA Bizkaia, forma parte de las actividades de sensibilización sobre al alzhéimer que tendrán lugar este mes en Bizkaia y las entradas están a la venta en la web y la taquilla de Sala BBK, por 18 euros (precio final).

El bailaor malagueño Paco Mora compartirá el próximo día 18 una historia que comenzó como vivencia personal pero terminó "transformándose en un proyecto artístico y terapéutico en torno a la memoria, los cuidados y el flamenco y la copla".

"DAR VISIBILIDAD AL ALZHEIMER"

La doble sesión de cine y flamenco se celebrará coincidiendo con diversas iniciativas que, durante el mes de septiembre, al ser el 21 el Día Mundial del Alzhéimer, buscan "dar visibilidad" a esta enfermedad y a las personas que conviven diariamente con ella.

Mora comenzó a bailar flamenco de niño, a los 12 años ya actuaba en tablaos de la costa malagueña y, tras formarse y trabajar en diferentes compañías, con 24 años creó la suya, llevó sus espectáculos por España y América, participó en películas de Carlos Saura y asumió la dirección del Centro Artístico de Badajoz.

Sin embargo, en 2014 su vida profesional "dio un vuelco", cuando su madre, Carmen Mora, nacida en Málaga en 1931 fue diagnosticada de alzhéimer y el optó por "aparcar su carrera para cuidarla".

Para ello se formó como auxiliar sociosanitario y se graduó en Musicología, tras observar que las coplas y el flamenco que habían acompañado a Carmen toda su vida "parecían abrir pequeñas puertas en una memoria que la enfermedad iba cerrando", según ha recordado el mismo en Bilbao.

"FLAMENCO PARA RECORDAR"

Su investigación sobre el efecto de la música en personas mayores con deterioro cognitivo y demencias dio lugar a "Flamenco para recordar", un proyecto terapéutico pionero que se ha aplicado en centros asistenciales y ha recibió diversos reconocimientos en el ámbito geriátrico.

La sesión del viernes 18 de septiembre arrancará a las 19.00 horas y será doble, dado que reunirá, por primera vez en Bilbao, "dos formas diferentes de acercarse a la emocionante historia de Paco Mora y su madre", en palabras de Jone Goirizelaia, de Developpe Dantza, entidad coorganizadora de la jornada.

Primero se proyectará en pantalla grande el documental "En mis zapatos", dirigido por Pedro Morato en 2021, que recoge el día a día de Mora y su madre y que se estrenó en el Festival de Málaga.

A continuación, el propio Mora se subirá al escenario para representar "¡E.A!", una pieza de flamenco creada, en sus propias palabras, "desde la crudeza más absoluta de la enfermedad de Alzheimer".

En este sentido ha explicado que esta no es una historia que él "decidiera escribir", sino una que "les tocó vivir a su madre y a él" y ha reconocido que el flamenco "acabó siendo" su manera de encontrarse "cuando la memoria empezó a separarnos".

"¡E.A!" habla igualmente de algo que conocen miles de familias como es "la frustración, el cansancio y el dolor de las personas cuidadoras, "así como el duro proceso de aprender a relacionarte de otra manera con la persona que quieres", ha apuntado Mora. "Detrás de cada diagnóstico hay una persona, pero también toda una familia que tiene que aprender a convivir con una realidad completamente nueva", ha asegurado.

"¡E.A!" es el segundo espectáculo surgido dentro del proyecto "Flamenco para recordar", que arrancó con "Coplas de un recuerdo", en el que la propia Carmen Mora se subía a escena después de que la historia de madre e hijo tuviera un giro inesperado.

Un día, Carmen confesó a su hijo que siempre había querido ser bailaora, y Paco decidió convertir ese sueño pendiente en parte del camino que ambos estaban transitando juntos durante la enfermedad, han indicado.

El 21 de septiembre de 2018, "precisamente en el Día Mundial del Alzhéimer", Carmen debutó "y, sobre todo, disfrutó" sobre un escenario a sus 87 años ha indicado.

"Coplas de un recuerdo" realizó una gira por diversos escenarios del Estado hasta 2021, cuando Carmen falleció y "¡E.A!" es una suerte de precuela, el relato de todo lo ocurrido "antes de llegar a aquel escenario juntos en 2018", con el hijo intentando averiguar cómo seguir relacionándose con su madre mientras avanza la enfermedad, han asegurado.

En el marco de la presentación, Marián Díaz y Juli Montes, representantes de AFA Bizkaia, han indicado que "el diagnóstico no cambia quién es esa persona, sigue siendo alguien con derechos, valores y capacidades".

Por su parte, Goirizelaia ha explicado que "la danza muchas veces nos sirve para contar cosas para las que no encontramos palabras, y la historia de Paco demuestra que también puede convertirse en un espacio de memoria y cuidado",

El responsable de Cultura de BBK, Koldo Bilbao, ha destacado que "la cultura adquiere una dimensión especialmente valiosa cuando, además de emocionarnos, nos ayuda a mirar y empatizar con realidades que forman parte de nuestra sociedad" y ha subrayado, asimismo, que esta propuesta "une creación artística, sensibilización y una historia humana con una enorme capacidad transformadora".