Sala BBK Bilbao lanza 1.500 nuevas invitaciones para su espectáculo navideño "el circo de los juguetes"

Garazi Pascual Esnaola en el espectáculo “El circo de los juguetes”/“Jostailuen zirkoa” - ASIER CAMACHO

BILBAO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala BBK de Bilbao ha lanzado 1.500 nuevas invitaciones para su espectáculo navideño "El circo de los juguetes", que se estrena este martes y estará en cartel hasta el 30 de diciembre, ante la alta demanda, que agotó inmediatamente las casi 6.000 plazas gratuitas iniciales, por lo que se ha optado por instalar una grada de mayor aforo.

Las nuevas localidades se podrán reservar online desde esta tarde a las 17.00 horas. Este espectáculo para toda la familia impulsado por Obra Social BBK, ofrecerá una treintena de funciones estas Navidades, con las que se busca no sólo entretener sino también "cuestionar nuestros hábitos de consumo en estas fechas".

La Sala BBK ha acogido este martes la presentación a la prensa de "El circo de los juguetes" - "Jostailuen zirkua", el espectáculo familiar y gratuito que transformará el espacio de la Gran Vía bilbaína en un circo de proximidad hasta el próximo día 30.

Aunque el estreno con público será esta misma tarde, en el acto se han adelantado varios fragmentos de esta producción navideña que combina circo, humor, magia y una historia que "hará reflexionar a txikis y mayores sobre nuestros hábitos de consumo, más aún en estas fechas", ha señalado Nora Sarasola, directora de Obra Social BBK.

Además, se ha anunciado que, dado el "enorme interés despertado" por la propuesta, ya que las cerca de 6.000 plazas inicialmente disponibles se agotaron nada más lanzarse hace 10 días, finalmente se han instalado unas gradas más grandes, lo que permitirá ampliar aforo. Así, esta misma tarde a las 17.00 horas, la web de Sala BBK tendrá disponibles unas 1.500 nuevas invitaciones que se podrán reservar online gratuitamente.

Malabares, acrobacias, clown, magia, funambulismo son algunas de la disciplinas que "El circo de los juguetes" - "Jostailuen zirkua" ofrecerá en "un ambiente de cercanía gracias a la especial reconfiguración de la Sala BBK", han destacado en la presentación.

Según han explicado, para la ocasión, el patio de butacas se ha convertido en un gran espacio diáfano en el que se han instalado gradas en semicírculo en torno a una pista central, sobre la que bombillas y banderines generarán la ilusión de estar bajo una carpa. "Queremos que el público sienta que entra en un verdadero circo, en uno, además, muy especial donde puedes conectar con la emoción circense y tener a los artistas a escasos metros. Y donde puedes hasta conocerlos o posar con ellos tras la actuación", se ha comprometido Mikel Pikatza, director del montaje.

Maite Guevara (clown), Andoni Martínez de Ustaran (magia), Garazi Pascual Esnaola (funambulismo y equilibrios sobre cable), Mailén Mansilla (hula-hoops de led), Tuki Mezzotero (malabares) y Blito Caneca (acrobacias junto a los mencionados Mansilla y Mezzotero), son el elenco en la pista central, a los que se unirán el propio Pikatza y Ana Otxoa como los maestros de ceremonias que darán la bienvenida al público y le guiarán en su acceso a las gradas.

NUEVA VIDA PARA LOS JUGUETES

Con el lema "Esta Navidad, los juguetes quieren una nueva vida. Los tuyos también" como punto de partida, el show contará la historia de unos juguetes olvidados en un armario que, para llamar la atención de niñas y niños, crean su propio circo, un lugar donde mostrar su talento y recordar que todos los objetos pueden tener una segunda vida.

Así, los personajes del show circense serán los propios juguetes, que protagonizarán una experiencia bilingüe (euskera y castellano) y de aproximadamente una hora. Desde el mismo hall de acceso a la Sala BBK, tematizado para la ocasión, se podrá ya entrar en el mundo de esos objetos que buscan una nueva oportunidad, una historia que el público se podrá llevar a casa en forma de cuento de recuerdo.

En ese sentido, Nora Sarasola ha destacado que, "además de emoción y entretenimiento gratuito en familia y en pleno centro de Bilbao, el objetivo de esta iniciativa es también sensibilizar sobre la posibilidad de celebrar la Navidad de una forma más consciente, más sostenible y más solidaria". "Aparte de su dimensión y calidad artística, este espectáculo invita a dar más valor y una segunda vida a los recursos que tenemos y que a otras personas quizá les faltan", ha remarcado.

De hecho, "El circo de los juguetes" - "Jostailuen zirkua" es el punto de partida de un proyecto más amplio que continuará, ya en enero, con BBK Truke Market, un mercado de intercambio en la misma Sala BBK. Por eso, se invita a las familias vizcaínas que acudan al show a traer juguetes, libros o disfraces infantiles que ya no utilicen y estén completos, limpios y en buen estado, "para que puedan encontrar nueva familia" en el mencionado mercado posterior.

Se trata de llevar la ficción que cuenta este show navideño "más allá del escenario, para convertirla en una acción real de reutilización y apoyo comunitario", ha resumido la directora de Obra Social BBK.

Los artículos no solo se recogerán durante las 30 funciones del circo, también se podrán entregar entre hoy y el 20 de diciembre, en horario de 17.00 a 20.00 horas en otros dos puntos de la ciudad: BBK Kuna y la Mediateka de Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao.

Por cada juguete, las familias recibirán dos truke-txanpon, las monedas necesarias para acceder a BBK Truke Market -del 2 al 5 de enero- y realizar los intercambios (in situ también se recogerán nuevas aportaciones). Cada familia podrá obtener un máximo de 6 monedas, a cambio de tres objetos, con las que podrá participar en este sistema de intercambio "como alternativa responsable al consumo convencional en estas fiestas".

Para reforzar el carácter también solidario de la iniciativa, las entregas adicionales a esos tres productos por familia serán bienvenidas y, además, todos los artículos que no encuentren una nueva familia durante el mercado serán donados posteriormente "para que otras niñas y niños de Bizkaia puedan disfrutarlos", han explicado la responsable de Obra Social de BBK.

La intención última de "El circo de los juguetes" - "Jostailuen zirkua" y de su continuación en enero con BBK Truke Market, es "generar una experiencia completa, que empiece al cruzar la puerta de la Sala BBK pero no termine cuando caiga el telón", ha apuntado Sarasola. "Queremos demostrar que compartir, reutilizar y consumir con conciencia también puede ser ilusionante en estas fiestas, y que la cultura es una herramienta poderosa para generar esa reflexión colectiva", ha concluido.