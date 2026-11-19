Imagen de la presentación de "All Iron". - BBK

BILBAO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sala BBK de Bilbao se reconfigurará para convertirse en una réplica de San Mamés del 10 de diciembre al 3 de enero para ofrecer la propuesta escénica "All Iron", que combinará teatro, música, movimiento y audiovisual, y que toma como punto de partida la historia del Athletic Club para hablar de la revolución en el deporte e incorpora algunos de los valores más importantes de la sociedad como la "diversidad, la igualdad, la tolerancia o el sentimiento de pertenencia".

Según ha informado la BBK en un comunicado, se trata de un espectáculo que combinará teatro, música, movimiento y audiovisual en una experiencia "emocional colectiva" que trasladará al público al ambiente de un estadio "con su energía, su tensión y su celebración".

La obra podrá disfrutarse del 10 de diciembre al 3 de enero y las entradas podrán adquirirse a partir de este jueves, 19 de noviembre, en www.salabbk.bbk.eus.

"All Iron" es el nuevo montaje de creación propia de la Sala BBK, con dramaturgia de María Goiricelaya y dirección conjunta de Ane Pikaza y María Goiricelaya, que recorre "triunfos, derrotas y momentos que han marcado la trayectoria del club para conectar esa memoria con la sociedad actual".

"UNIR CULTURAS Y GENERACIONES"

Según han destacado, la historia del Athletic Club sirve como "hilo conductor" de un relato en el que el deporte se convierte en un "lenguaje capaz de unir culturas y generaciones".

De este modo, "a través de estas vivencias", la obra "invita a reflexionar sobre la igualdad, la tolerancia o la amistad, y sobre valores como el esfuerzo, la humildad y la superación".

En ese sentido, la BBK ha indicado que "All Iron" habla "de la identidad, del orgullo, de lo auténtico, de la resistencia ante aquello que nos globaliza", así como también sobre "la pasión de una afición que hace suyos los logros y las dificultades de un equipo, transformando experiencias individuales en una historia colectiva".

Para ello, la Sala BBK se reconfigurará para convertirse en una réplica de San Mamés, "trasladando al público la energía, la tensión y la celebración de un estadio" y las gradas, el césped artificial, las proyecciones y el sonido envolvente "construirán una atmósfera que invitará a las personas asistentes a sumergirse de lleno en la obra".

La adaptación musical de Ibon Belandia, la coreografía de Alberto Ferrero y los audiovisuales del estudio Gheada forman parte de este encuentro entre lenguajes escénicos para una experiencia inmersiva completa, han subrayado desde BBK.

VIAJE POR LA HISTORIA DEL CLUB

El espectáculo ofrecerá un viaje por la historia del club, desde el primer partido en La Campa de los Ingleses de Lamiako, hasta un futuro imaginado, pasando por muchos hitos del Athletic.

Su título, "All Iron", recupera precisamente, según han dicho, una expresión de la historia minera de Bizkaia, dado que cuando los mineros encontraban una veta completa de hierro, los ingenieros ingleses celebraban el hallazgo exclamando ¡All iron! (Todo hierro). La expresión se popularizó y acabó transformándose en "Alirón", dando origen al mítico cántico de celebración ligado al Athletic.

COMUNIDAD MIGRANTE

La BBK ha apuntado que "quiere aprovechar" este espectáculo para "fortalecer la conexión entre la Sala BBK, la comunidad migrante y los públicos diversos que habitualmente no acceden al teatro".

De este modo, "All Iron" reservará el 5% de su aforo a la grada inclusiva y a través de la mediación cultural y la colaboración con entidades sociales, se favorecerá que esa diversidad esté presente también entre quienes asistan al espectáculo, fomentando la cohesión social a través de las artes escénicas.

Además, la función del 17 de diciembre contará con una adaptación específica para personas ciegas o con discapacidad visual. Antes de la apertura oficial de puertas, las personas que lo hayan solicitado podrán participar en una visita táctil y descriptiva del espacio escénico, acompañadas por un intérprete que les explicará cómo está configurada la Sala BBK. También podrán acercarse al reparto para conocer sus voces y vestimentas y familiarizarse con los elementos de la puesta en escena.

Durante la representación, dispondrán de dispositivos individuales de audio a través de los cuales recibirán descripciones de determinadas acciones y elementos escénicos, facilitando así el seguimiento de la obra.

Con esta iniciativa, "All Iron" amplía su compromiso con la accesibilidad y busca que la experiencia teatral pueda ser disfrutada por todas las personas, han subrayado.

"All Iron" se enmarca en el espíritu que guía la programación de Sala BBK. En este sentido, han indicado que después de 15 años, el recinto no solo es un espacio de exhibición, sino "un proyecto vivo que apoya el talento local fomenta el pensamiento crítico y garantiza que la cultura sea un derecho accesible para todas las personas".