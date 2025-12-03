La Sala BBK será en Navidad "un circo familiar" con 30 funciones que invitan a dar "una segunda vida" a los juguetes

Espectáculo del circo - FUNDACIÓN BBK

BILBAO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala BBK se transformará estas Navidades "en un auténtico circo familiar" con 30 funciones del "espectáculo de los juguetes-Jostailuen zirkoa", que se desarrollará entre los días 16 y 30 de diciembre, y para los que hay disponibles en Internet 6.000 plazas gratuitas.

El interior del espacio de la Gran Vía bilbaína se reconfigurará y redecorará para recuperar el ambiente los circos clásicos y recrear en su interior una carpa.

En la Sala se podrá vivir el espectáculo "El circo de los juguetes-Jostailuen zirkoa", una experiencia familiar, con entrada gratuita, que pretende hacer "vibrar a txikis y mayores con malabares, magia, humor, y una historia que invita a reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo", según ha destacado Nora Sarasola, directora de la Obra Social de BBK, promotora de esta novedosa iniciativa.

Para ello, se ofrecerán una treintena de funciones, con unas 6.000 plazas gratuitas que ya están disponibles online. "Esta Navidad los juguetes quieren una nueva vida. Los tuyos también", es el lema del show, que contará la historia de unos juguetes olvidados en un armario que, para llamar la atención de niñas y niños, crean su propio circo, un lugar donde mostrar su talento y recordar que todos los objetos pueden tener una segunda vida.

Esos juguetes saltarán a la pista del circo para ofrecer una selección de números de diferentes disciplinas circenses: clown (Maite Guevara), magia (Andoni Martínez de Ustaran), funambulismo y equilibrios sobre cable (Garazi Pascual Esnaola), hula-hoops de led (Mailén Mansilla), malabares (Tuki Mezzotero) y acrobacias (con Blito Caneca y los mencionados Mansilla y Mezzotero).

Además, se contará con dos maestros de ceremonias (Ana Otxoa y Mikel Pikatza), que darán la bienvenida al público y le guiarán en su acceso a las gradas. La experiencia completa tendrá una duración de aproximadamente una hora y será bilingüe (euskera y castellano).

El espectáculo comenzará desde el mismo hall de la entrada de la Sala BBK, que estará tematizado con las historias de esos juguetes que montaron un circo buscando una segunda vida. A la salida del show, el público se podrá llevar a casa un ejemplar del propio cuento de recuerdo.

En el auditorio interior de la sala se retirarán las butacas para contar con un espacio diáfano que será reconvertido en un circo en el que el público podrá disfrutar de una especial cercanía con los artistas.

Se instalará una grada de varias filas en semicírculo (para algo menos de 200 personas), se establecerá una pista central circular para delimitar el espacio escénico, y se emplearán tiras de bombillas y banderines para generar la ilusión de estar bajo una verdadera carpa circense.

"Queremos ofrecer un espectáculo entretenido y para todos los públicos, pero también generar un espacio que nos invite a reflexionar sobre cómo celebramos la Navidad y sobre la importancia de disfrutarla desde una mirada más consciente", ha apuntado Sarasola.

Además de la historia de la propia función, "el circo de los juguetes-Jostailuen zirkoa" propone una acción participativa dirigida a todas las familias de Bizkaia que se acerquen: traer juguetes, libros y disfraces infantiles que ya no usen, pero estén en buen estado, para poder darles una segunda vida estas Navidades".

Para ello, en el acceso habrá un punto de recogida. "Los juguetes son un símbolo muy potente para hablar de la importancia de valorar los recursos que ya tenemos, de sostenibilidad y de solidaridad. Queremos demostrar que existen otras formas de celebrar, igual de emocionantes, pero más responsables", ha asegurado la directora de la Obra Social de BBK.