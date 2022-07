La sala Hell Dorado de Vitoria celebra su 20ª aniversario con una programación que incluye a Nikki Hill y Diamond Dogs

VITORIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala Hell Dorado de Vitoria-Gasteiz celebrará su 20º aniversario con una programación especial que comenzará el sábado 3 de septiembre, con la actuación de la cantante estadounidense Nikki Hill, y continuará el día 10, con la banda sueca The Diamond Dogs, que compartirá escenario con Los Chill.

El cartel programado para este conmemoración ha sido presentado este martes en una rueda de prensa por la concejala de Educación y Cultura de Vitoria-Gasteiz, Estíbaliz Canto, y el gestor de la sala Hell Dorado, Juan Uriarte.

La programación del 20º aniversario del local comenzará el sábado 3 de septiembre, con la actuación de la cantante estadounidense Nikki Hill, y continuará el día 10 con la banda sueca The Diamond Dogs, que compartirá escenario con Los Chill.

Con posterioridad, el 16 de septiembre, la salda acogerá el 'III Gasteiz Country Fest', organizado por la asociación Sweet Country Boots. Este certamen contará con la presencia de Chisum Cattle CO y La Rosa negra. Por otra parte, para el 24 de septiembre se ha programado una 'noche americana', con The Faithless y James Leg.

Para octubre ya se han confirmado actuaciones como las de los británicos The Godfathers, que actuarán el día 1, junto a los italianos The Peawees.

También habrá conciertos el día 15 (King Sapo y Resaca Jackson), el día 22 (Discípulos de Dionisos, Lie Detectors y La Perra Blanco Trío), y el día 29 (The Excitements y Micky and the Buzz).

Los estadounidenses Dady Long Legs abrirán el día 5 el programa de noviembre, junto a los australianos The Meanies. El viernes 11 llegará el turno de Toundra y Burilan, mientras que el sábado 12 actuará en Hell Dorado Maika Makovsky. A su vez, para el sábado 19 se ha programado la actuación de Marah y Split Squad.

En el caso de diciembre, los conciertos confirmados se celebrarán el día 3 (Ray Collins Hot Club), el día 12 (The Soulbreaker Company + bandas amigas), el día 24 (Elvez Christmas Show) y el día 30 (Rambalaya).

Para 2023, ya están confirmadas las actuaciones de Bala y Biznaga, que actuarán en Hell Dorado el 27 de enero. A todos estos conciertos se sumarán nuevas citas pendientes de confirmación.