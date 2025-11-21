El saldo migratorio en Euskadi fue positivo en 20.870 personas en 2024 aunque un 0,3% inferior con respecto a 2023

BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El saldo migratorio en Euskadi fue positivo en 2024, con 20.870 personas, aunque se redujo respecto a 2023 en un 0,3% (20.928 personas). El 71,2% de las personas inmigrantes y el 51,2% de las emigrantes tenían nacionalidad extranjera, según datos elaborados por el Instituto Vasco de Estadística - Eustat.

En 2024 se produjeron en Euskadi 58.977 inmigraciones frente a las 58.568 que tuvieron lugar en 2023 (+0,7%), y el número de emigraciones creció un 1,2%, pasando de 37.640 en el año 2023 a 38.107 en 2024.

El saldo migratorio siguió una tendencia ligeramente creciente a lo largo del año 2024: de enero a junio fue positivo en 10.230 personas y en la segunda mitad del año fue superior, 10.640 personas.

Por territorios históricos, Bizkaia presenta el saldo migratorio más elevado, con 11.845 personas, lo que supone un aumento del 1,9% respecto a 2023. En Gipuzkoa fue igualmente positivo, de 5.477 personas, aunque registra el descenso más acusado (-10,2%). El saldo en Álava fue de 3.548 personas, con un aumento respecto a 2023 del 10,6%. Las tres capitales presentan saldos positivos: 4.670 personas en Bilbao, 1.533 en San Sebastián y 2.767 en Vitoria-Gasteiz.

En relación con los movimientos entre Euskadi y el resto de comunidades autónomas, durante el año 2024 se contabilizó un saldo positivo de 1.708 personas, aunque inferior al registrado en el año 2023, cifrado en 1.814 personas (-5,8%). Con respecto a los países extranjeros fue positivo en 19.162 personas, y ligeramente mayor que en el año 2023 (+0,25%).

La movilidad geográfica externa o extracomunitaria, es decir, los cambios de residencia con origen o destino fuera de Euskadi, se mantiene prácticamente estable, pasando de 43,8 cada 1.000 habitantes en 2023 a 44 en 2024.

Por territorios, en Álava se reduce 1,2 puntos, pasando al 47,3 por mil, mientras en Gipuzkoa y en Bizkaia se incrementa 0,3 puntos hasta los 41,4 por mil y 0,5 puntos hasta los 44,6 por mil, respectivamente.

MÁS DE 19.000 EMIGRARON A OTRA COMUNIDAD

Considerando los movimientos migratorios con las distintas comunidades autónomas, Euskadi mantuvo un saldo migratorio positivo con 13 de ellas, mientras que con las otras 4 el saldo resulta negativo.

Las comunidades autónomas que constituyeron mayor polo de atracción para Euskadi fueron, por orden, Castilla y León, Madrid, Cantabria, Cataluña y Andalucía. Entre las cinco recibieron el 57,3% de las personas que dejaron Euskadi con destino a otra parte del Estado. En total fueron 19.322 personas.

Además, fueron las mismas comunidades autónomas las que más inmigrantes aportaron, en el siguiente orden decreciente: Madrid, Castilla y León, Andalucía, Cataluña y Cantabria. Entre las cinco aportaron el 58,4% del total de inmigrantes procedentes del resto del Estado, un total de 21.030 personas. Andalucía es la Comunidad Autónoma que muestra el saldo positivo más elevado con 673 personas y Castilla y León, con 234, el más negativo.

AUMENTA LA EDAD MEDIA

La edad media de las personas inmigrantes se incrementó de 33,1 años en 2023 hasta los 33,3 en 2024, mientras que la de las personas emigrantes aumentó de 37,1 a los 37,4 años en el mismo periodo. Las personas de 20 a 39 años de edad realizaron el 50,9% de las inmigraciones y el 47,2% de las emigraciones.

Los grupos de edad más frecuentes son el de 25-29 años, que supone el 15,3% de las inmigraciones y el 13,8% de las emigraciones; y el de 30-34 años, que incluye el 12,9% de las inmigraciones y el 13,1% de las emigraciones.

Las diferencias en relación con el sexo aumentaron ligeramente respecto al año anterior. Los hombres representan un 53,1% de los inmigrantes y las mujeres un 46,9%; de forma similar, hay un 54,1% de emigrantes hombres, frente a un 45,9% de mujeres.

Las inmigraciones de personas de nacionalidad extranjera fueron 42.003 en el año 2024, un 71,2% del total. De ellas, 34.345 vinieron directamente desde un país extranjero (81,8%) y el resto, 7.658, vinieron desde otra comunidad autónoma (18,2%), principalmente desde Madrid, Cataluña y Andalucía.

Las emigraciones de personas de nacionalidad extranjera ascendieron a 19.507, el 51,2% del total, y el 73,0% tuvo como destino algún país extranjero. Como resultado, el saldo migratorio de las personas extranjeras fue positivo en 22.496 personas en 2024, frente a las 22.262 de 2023 (+1,1%).

EL 60% QUE CAMBIOS DE RESIDENCIA SE QUEDAN EN EUSKADI

El 11,1% de la población vasca realizó algún cambio de residencia durante 2024, y en el 60,3% de las ocasiones fue una movilidad interna a Euskadi, mientras que en el resto de los casos fue hacia fuera de la comunidad.

En total, contabilizaron 244.809 cambios de residencia habitual en Euskadi durante 2024, y de ellos, 91.318 fueron dentro del mismo municipio. La movilidad intracomunitaria, es decir, la que tiene como origen y destino los distintos municipios, ascendió a 56.407 movimientos.

Asimismo, se registraron 58.977 inmigraciones externas o extracomunitarias, aquellas que tienen su origen fuera de la comunidad y cuyo destino es Euskadi. Un total de 37.947 de ellas provinieron del extranjero, un 2,3% más que en 2023.

Por contra, se produjeron 38.107 emigraciones externas o extracomunitarias, variaciones residenciales originadas en un municipio de Euskadi y con destino fuera de la misma. El 49,3% de ellas (18.785) tuvieron por destino el extranjero.