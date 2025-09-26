La salida cero de la AP-8 se cerrará el lunes por la noche en Behobia, en Irun, sentido Bilbao

SAN SEBASTIÁN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La salida cero de la autopista AP-8 se cerrará al tráfico el lunes por la noche a la altura de Behobia, en la localidad guipuzcoana de Irun, en sentido Bilbao, para retirar el pórtico de señales.

En un comunicado, la Diputación ha informado de que el ramal de la salida 0 de la AP-8 en Behobia (Irun) hacia la carretera N-121-A y al polígono de Zaisa en sentido Bilbao estará cerrado desde las 22.00 hasta las 06.00 horas para retirar el pórtico de señales. Como alternativa, se recomienda utilizar la salida 7 Irun Ventas y la carretera GI-636.